Оппозиционные консерваторы блокируют заявление парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) о строящейся в белорусском городе Островец Белорусской АЭС (БелАЭС), так как отмечают в нем недостаточно твердую позицию.
Juozas Bernatonis, Rimantas Sinkevičius, Ramūnas Karbauskis, Gediminas Kirkilas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Председатель комитета, социал-трудовик Юозас Бернатонис в среду представил проект документа, в котором министерствам иностранных дел, энергетики и по вопросам окружающей среды предлагается "принципиально придерживаться стратегической и неизменной в долгосрочной перспективе установки, что БелАЭС, построенная на не должным образом выбранной строительной площадке (...), представляет угрозу для безопасности не только Литвы, но и всего Евросоюза (ЕС)".

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В проекте также предложено министерствам добиваться, чтобы положение о запрете на допуск электроэнергии из Беларуси на рынки своих стран по примеру Литвы стало единой позицией всего ЕС.

Проект содержит призыв к министерствам твердо стоять на этих позициях на переговорах по соглашению о приоритетах партнерства ЕС - Беларусь и по другим соглашениям об отношениях между Сообществом и Минском в будущем.

Этот документ не был принят, потому что покинувшие заседание консерваторы Аудронюс Ажубалис, Эмануэлис Зингерис и Лауринас Кащюнас разрушили необходимый для принятия решений кворум.

"По сути проект постановления комитета был проектом такой сдачи, примирения с ситуацией и оставления себе рук свободными по поводу Островца", – сказал BNS Л. Кащюнас.

Ю. Бернатонис сказал BNS, что пытался согласовать компромиссную формулировку, и обвинил оппозицию в политиканстве.

"Мне показались очень странными этот своего рода афронт и неожиданность", – сказал политик.

"Расцениваю это как определенную безответственность. С их стороны безответственность имела место и тогда, когда началось строительство (БелАЭС – ред.), и теперь она продолжается", – сказал он.

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