Как сообщил руководитель секреториата партии Альмантас Пяткус, конфликт произошёл из-за выдачи удостоверений, позволяющих голосовать на конгрессе.

"Недовольство произошло, поскольку не все прибывшие были в списке делегатов, которые получают мандат для голосования. Получают лишь те, которых делегировали. Полиция приехала, и все успокоились", – заявил А.Пяткус.

Руководитель Пагегяйского отдела партии Кястас Комскис заявил, что полицию вызвал руководитель партии Ремигиюс Жемайтайтис.

К.Комскис информировал, что перед конгрессом совет партии должен был утвердить порядок, согласно которому будут выдвигаться кандидаты на выборы в советы самоуправлений и мэров в 2019 году, однако из-за беспорядков этого не произошло.

По его словам, недовольство вызвало прибытие на конгресс парламентария Пятраса Гражулиса: "Из-за того, что Гражулис в зал вошёл без приглашения".

Ранее члены "ПиС" сообщили, что членство П.Гражулиса в партии приостановлено, однако он заявил, что это решение несправедливо.

"Хотели, чтобы меня вывели, объясняли, что моё членство в партии приостановлено, однако у меня неприкосновенность члена Сейма, и никто не вывел", – заявил П.Гражулис.

На конгрессе партии должно быть избрано новое руководство партии на два года. Срок Р.Жемайтайтиса заканчивается в начале декабря. Ранее он уже заявил, что будет стремиться к переизбранию на выборах лидера партии.

По словам А.Пяткуса, Р.Жемайтайтис является пока что единственным членом партии, сообщившим о своих намерениях баллотироваться на второй срок.

К.Комскис заявил, что сам свою кандидатуру в руководители партии не выдвигал, но если предложат другие соратники, будет участвовать.