В субботу в Клайпеде полиция посетила конгресс парламентской партии "Порядок и справедливость", на котором избирается новое руководство партии.
"Tvarka ir teisingumas" kongresas, Petras Gražulis
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Как сообщил руководитель секреториата партии Альмантас Пяткус, конфликт произошёл из-за выдачи удостоверений, позволяющих голосовать на конгрессе.

"Недовольство произошло, поскольку не все прибывшие были в списке делегатов, которые получают мандат для голосования. Получают лишь те, которых делегировали. Полиция приехала, и все успокоились", – заявил А.Пяткус.

Руководитель Пагегяйского отдела партии Кястас Комскис заявил, что полицию вызвал руководитель партии Ремигиюс Жемайтайтис.

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К.Комскис информировал, что перед конгрессом совет партии должен был утвердить порядок, согласно которому будут выдвигаться кандидаты на выборы в советы самоуправлений и мэров в 2019 году, однако из-за беспорядков этого не произошло.

По его словам, недовольство вызвало прибытие на конгресс парламентария Пятраса Гражулиса: "Из-за того, что Гражулис в зал вошёл без приглашения".

Ранее члены "ПиС" сообщили, что членство П.Гражулиса в партии приостановлено, однако он заявил, что это решение несправедливо.

"Хотели, чтобы меня вывели, объясняли, что моё членство в партии приостановлено, однако у меня неприкосновенность члена Сейма, и никто не вывел", – заявил П.Гражулис.

На конгрессе партии должно быть избрано новое руководство партии на два года. Срок Р.Жемайтайтиса заканчивается в начале декабря. Ранее он уже заявил, что будет стремиться к переизбранию на выборах лидера партии.

По словам А.Пяткуса, Р.Жемайтайтис является пока что единственным членом партии, сообщившим о своих намерениях баллотироваться на второй срок.

К.Комскис заявил, что сам свою кандидатуру в руководители партии не выдвигал, но если предложат другие соратники, будет участвовать.

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