Принадлежащая лидеру литовских "крестьян" Рамунасу Карбаускису компания Agrokoncernas просит президента и премьера дать оценку действиям министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, который инициировал обращение к прокурорам по поводу вероятных связей концерна с российским олигархом Аркадием Ротенбергом.
Linas Linkevičius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Как утверждает концерн, такие решения главы МИД являются политизированными и вредят репутации предприятия.

"Не дождавшись объяснений в связи с поступком министра иностранных дел Л. Линкявичюса в отношении предприятия, Agrokoncernas не теряет надежды узнать позицию главных институций страны, вправе ли государственное должностное лицо селективно выделить одну частную компанию и обратиться из-за этой компании в правоохранительные органы, а также обнародовать эту информацию, если известно, что аналогичной деятельностью занимаются и другие компании", - говорится в распространенном в четверг сообщении главы концерна Эдгараса Шакиса.

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Agrokoncernas покупает у посредника в Дубае удобрения российской компании "Минудобрения". Более 80% акций этого предприятия принадлежит А. Ротенбергу - в его отношении из-за связей с российским президентом Владимиром Путиным с 2014 года применяются международные санкции, однако предприятий самой компании "Минудобрения", на которые распространяются санкции, в списке нет.

Отдел расследований Литовского радио и ТВ (LRT) получил разъяснение Еврокомиссии (ЕК), что автоматически санкции распространяются и на те компании, в которых более половины акций принадлежит лицам из "черного списка". По словам юристов, к которым LRT обратилось за комментариями, это означает, что санкции могут быть применены и к "Минудобрениям".

Министр ИД Л. Линкявичюс некоторое время назад сказал BNS, что обращение в прокуратуру было предпринято для того, чтобы было проведено расследование и было установлено, нарушаются ли экономические и другие санкции тогда, когда литовское предприятие сотрудничает с российской компанией, которая в такой список не попадает, однако в отношении ее владельца такие санкции применяются.

МИД рекомендовал литовским предприятиям воздержаться от поддержания коммерческих связей с предприятиями, владельцы которых значатся в "черных списках".

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