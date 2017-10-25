"Стоит развивать то, что имеет глубокий смысл, то есть сотрудничество самоуправлений, потому что самоуправления ближе и точно отражают ожидания граждан, способ их мышления. Это сотрудничество самоуправлений не должно довольствоваться только официальными рейтингами, встречами, а должно переходить в региональное сотрудничество, сотрудничество городов и бизнеса. На мой взгляд, это будущее", - сказал Б.Коморовский в среду журналистам в Сейме.

Говоря о двусторонних отношениях между государствами, экс-президент пожелал, чтобы изменения в это области были глубже и быстрее, сообщает BNS.

Он напомнил, что Литву и Польшу связывает не только общая история, но и членство в Евросоюзе (ЕС), НАТО, нынешние интересы.

"Нас объединяет и то, что литовцы и поляки относятся к наиболее европейски настроенным народам, наши отношения также связаны с тем, что мы соседи. Поэтому у меня есть надежда, что невзирая на то, кто находится у власти в обеих странах, их общества, их жители будут требовать, чтобы эти отношения были как можно ближе и чтобы сотрудничество осуществлялось во всех важных областях", - сказал Б.Коморовский.

Он призвал не забывать о сотрудничестве в рамках европейских структур, потому что это, по словам экс-президента - "конкретные деньги, конкретные программы, важные для развития экономик Литвы и Польши, интеграции в европейские системы автомобильных, железных дорог, электросетей".

Визит Б.Коморовского в Вильнюс приурочен к 25-летию Конституции Литвы. Поздравляя Литву с этой датой, он сказал, что делает это не только как бывший президент своей страны, но и как потомок рода, долго жившего и много создавшего в Литве.

"Конституция для нас, литовцев, поляков всегда является венцом трудного пути к свободе", - сказал Б. Коморовский в сейме.

Б.Коморовский был президентом Польши в 2010-2015 годах.