Торговое соглашение ЕС и Канады было представлено на ратификацию сейма весной прошлого года, однако рассмотрение вопроса остановилось в Комитете по вопросам здравоохранения. Критики опасаются возможности попадания на литовский рынок генетические модифицированных организмов (ГМО).

Только благодаря либерализации таможенных пошлин литовские экспортеры сэкономят больше миллиона евро в год.

В Канаду экспортируют 150 предприятий, из них 80% - малые и средние предприятия, напрямую от экспорта в Канаду зависит 2,5 тыс. рабочих мест в Литве.

Европарламент утвердил торгово-экономическое соглашение ЕС и Канады 15 февраля 2017 года.