В среду комитеты Сейма Литвы по здравоохранению и иностранным делам одобрили Договор о свободной торговле с Канадой, поэтому дальнейший вопрос ратификации переходит на голосование всего парламента.
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Торговое соглашение ЕС и Канады было представлено на ратификацию сейма весной прошлого года, однако рассмотрение вопроса остановилось в Комитете по вопросам здравоохранения. Критики опасаются возможности попадания на литовский рынок генетические модифицированных организмов (ГМО).

Только благодаря либерализации таможенных пошлин литовские экспортеры сэкономят больше миллиона евро в год.

В Канаду экспортируют 150 предприятий, из них 80% - малые и средние предприятия, напрямую от экспорта в Канаду зависит 2,5 тыс. рабочих мест в Литве.

Европарламент утвердил торгово-экономическое соглашение ЕС и Канады 15 февраля 2017 года.

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