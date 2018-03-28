Торговое соглашение ЕС и Канады было представлено на ратификацию сейма весной прошлого года, однако рассмотрение вопроса остановилось в Комитете по вопросам здравоохранения. Критики опасаются возможности попадания на литовский рынок генетические модифицированных организмов (ГМО).
Только благодаря либерализации таможенных пошлин литовские экспортеры сэкономят больше миллиона евро в год.
В Канаду экспортируют 150 предприятий, из них 80% - малые и средние предприятия, напрямую от экспорта в Канаду зависит 2,5 тыс. рабочих мест в Литве.
Европарламент утвердил торгово-экономическое соглашение ЕС и Канады 15 февраля 2017 года.
Комитеты Сейма Литвы - за договор о свободной торговле с Канадой (5)
В среду комитеты Сейма Литвы по здравоохранению и...
Правительство - за штрафы главам ведомств, где есть небезопасные программы (3)
Литовское правительство предлагает наказывать глав...
Президента Литвы рассмешили предложенные правящими ограничения секс-товаров (42)
Президента Литвы Даля Грибаускайте назвала смешной...
Президент Литвы предлагает отказаться от выдвижения партиями членов ГИК (14)
Литовский президент Даля Грибаускайте предлагает...
На фоне дипломатической войны - визит главы МИД Беларуси в Лондон (16)
На фоне нынешней «дипломатической войны» между...
TOP новостей
Состояние горы Гедиминаса остается критическим (28)
Состояние горы Гедиминаса после зимы остается...
Президента Литвы рассмешили предложенные правящими ограничения секс-товаров (42)
Президента Литвы Даля Грибаускайте назвала смешной...
Бывший генерал ВС США призывает вернуть американских военных в страны Балтии (340)
Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе...
Покупатели возмущены разницей цен в магазинах Lidl (29)
Многие покупатели надеются, что немецкая сеть Lidl...
Весна уже не за горами: после Пасхи обещают перемены
Несмотря на то, что на Пасху обещают неприятную погоду,...