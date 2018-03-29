Председатель комитета, представитель правящих "крестьян" Стасис Якелюнас отметил, что выводы расследования должны помочь в последующих кризисах: "Будут рекомендации о том, как избегать подобных кризисов в будущем".
"Это расследование может быть полезным, если в нем будет меньше фамилий, а больше сути, больше ведомств, международных сравнений, будут обобщены имеющаяся информация, принятые решения", - добавил он.
Между тем, член комитета, представитель оппозиционных консерватор Миколас Маяускас назвал расследование политизированным процессом.
Глава Комитета по аудиту, консерватор Ингрида Шимотине, деятельность которой как бывшего министра финансов также будет расследоваться, сказала, что "комитет на год закроется на созерцание того, слаще ли хрен редьки".
КБФ проанализирует деятельность правых и левых политических сил в сфере финансов, бывших у власти с 2005 года. Расследование планируется завершить до 15 апреля 2019 года.
Комитет Сейма займется расследованием финансов страны с 2005 года (6)
В четверг Сейма Литвы обязал парламентский комитет по...
Глава комитета Сейма по национальной безопасности и обороне: оснований сомневаться в Кащюнасе не было (4)
Глава парламентского Комитета по национальной...
Министр: достичь компромисса по Стамбульской конвенции быстро не удастся (2)
Конфликт оппонирующих сторон по поводу ратификации...
Спикер Сейма предлагает оценить, может ли Кащюнас работать в комитете (9)
Глава литовского Сейма Викторас Пранцкетис...
Президент Литвы: НАТО стоит на страже основных ценностей демократического мира (305)
29 марта исполняется 14 лет с того дня как Литва стала...
TOP новостей
Парламент Литвы хочет решать, когда женщинам рожать детей, а когда нет (27)
Если парламентом Литвы будут приняты поправки к...
Чудеса: сутки в Паланге по цене двух суток на Тенерифе (32)
Сутки в Паланге в месте, напоминающем нуждающийся в...
"Содра" внесла хаос и требует заплатить миллионный долг (6)
" Содра " решила, что компания, в которой работают 2000...
Депутат предлагает ограничить деятельность приставов (7)
29 марта парламент Литвы приступил к рассмотрению...
Кубилюс призывает готовиться к новому кризису (33)
Консерватор Андрюс Кубилюс , который занимал пост...