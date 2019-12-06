Комитет Сейма выступает за 20%-ный тариф налога на прибыль банков

За предусматривающую тариф в 20% поправку к Закону о налоге на прибыль в пятницу проголосовало 6 членов комитета, против был один, воздержался тоже один. Теперь это предложение рассмотрит Сейм.
Министр финансов Вилюс Шапока на заседании комитета сказал, что прибыль банков в этом году меньше не станет: "Не вижу причин, почему прибыль должна быть меньше, если говорить о нынешнем году".
Позже он сказал BNS, что если Сейм утвердит повышение налога на прибыль до 20%, то в бюджет будет собираться дополнительно примерно 20 млн евро доходов.
Президент Ассоциации банков Литвы Мантас Залаторюс после заседания еще не мог сказать BNS, как банки относятся к такому решению комитета и как оно на них скажется.
"Предложение появилось 20 часов назад и сразу было утверждено в комитете, поэтому банки не успели дать ему какую-либо оценку, ознакомиться с ним. Мы посчитаем и представим общественности свое видение. Члены комитета учли один интересный момент, что если будет принято повышение на 7%, то Литва выпадет из контекста конкурентоспособности других Балтийских стран, где налог на прибыль составляет 20%", – сказал он.
М. Залаторюс также подчеркнул, что он подозревает, что повышение тарифа налога на прибыль для одного сектора противоречит Конституции.
Ввести налог на активы банков предложила входящая в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы, однако "крестьяне" и социал-трудовики в четверг зарегистрировали в Сейме поправки к Закону о налоге на прибыль, которыми с января 2020 года предложили дополнительный тариф 7% на прибыль, превышающую 2 млн евро.
А законопроект о введении налога на активы банков комитет, с голосами 6 против 3, постановил предложить Сейму отклонить.
В. Шапока в четверг сказал, что вариант с налогом на прибыль лучше предложения ввести налог на активы банков. По его словам, возможностей избежать налога на прибыль, в отличие от налога на оборот, будет меньше.
В прошлом году литовские банки заработали 334,5 млн евро неконсолидированной чистой прибыли.
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