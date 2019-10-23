Планируется продолжить опрос сотрудников Департамента госбезопасности (ДГБ).

Их опрос и знакомство с материалами, которыми располагает ДГБ на И. Розову, были начаты 27 сентября.

"Вторая часть потребовалось, поскольку во время первой мы не получили всей информации. На самом деле очень большой объем информации, которую нам предоставил Департамент госбезопасности. Одновременно должностным лицам были заданы вопросы, на которые они сразу не смогли ответить. Они попросили неделю, чтобы собрать всю информацию и предоставить нам ответы", – сказал накануне заседания КНБО глава комитета, "аграрий" Дайнюс Гайжаускас.

По его словам, комитет рассматривает собранные ДГБ данные о контактах И. Розовой с российскими дипломатами с 2008 года по сегодняшний день.

Инициатива провести парламентское расследование утаенных контактов Розовой с российскими дипломатами возникла после того, как в январе 2018 года выяснилось, что спикер Сейма В.Пранцкетис получил справку от Департамента госбезопасности, в которой содержалась рекомендация не позволить И. Розовой работать с секретной информацией.

В документе говорилось о её встрече с российскими дипломатами по вопросам финансовой поддержки Альянса русских, а также о том, что член Сейма встречалась с Генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.

Сама Розова считает, что её контакты с российскими дипломатами не были личными, и потому ей не нужно было указывать их в вопроснике ДГБ.

В Сейме И.Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.

Расследование также охватывает действия политиков, располагавших информацией о Розовой. Комитет должен выяснить, какие решения были приняты спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом и другими получившими эту информацию членами Сейма после прочтения материала об И.Розовой.

Комитет также должен будет проверить, правильно ли использовалась полученная от Департамента государственной безопасности секретная информация, "не использовалась ли она в личных политических или иных целях, что ставит под угрозу национальную безопасность".