"Это было сделано с одобрения всех партий. Мы обратимся к парламентам других демократических стран, чтобы они сформировали похожую позицию, и в месте с ЕС будем требовать проведения повторных выборов", - сказал член комитета Жигимантас Павилёнис.
Также Ж. Павилёнис добавил, что Сейм обратится ко всем демократическим странам за поддержкой такой позиции и собирается вместе с ЕС требовать новых выборов.
В заявлении предлагается вместе с ЕС требовать "новых, прозрачных и соответствующих всем демократическим процедурам выборов президента Беларуси".
Также в заявлении содержатся требования об освобождении всех представителей оппозиции и гражданского общества, прекращении применения силы против мирных демонстрантов, соблюдения свободы печати и собраний, других политических и гражданских прав.
В заявлении предлагается правительству ввести национальные санкции, добиваться общих с ЕС санкций.
Комитет одобрил идею созыва внеочередного заседания Совета иностранных дел ЕС, на котором подняли бы вопрос эмбарго в отношении электроэнергии БелАЭС в Островце. Комитет одобрил проведение внеочередной парламентской сессии для обсуждения белорусского вопроса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы выступил с тремя требованиями к Лукашенко: если не поможет, будут санкции (2)
Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции...
Комитет парламента Литвы предложил не признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси (79)
Комитет по иностранным делам Сейма Литвы в среду принял...
Премьер-министр Литвы: на следующей неделе ждут новые критерии безопасности – будут зависеть от места жительства (7)
Премьер-министр Литвы в среду сказал, что в ближайшее...
Белорусский эксперт: Лукашенко стремится продать Западу версию о том, что Тихановская – агент Кремля (32)
Кандидат от оппозиции на президентских выборах в...
Литва готовится ко второй волне коронавируса: реагентов хватит до октября (13)
Парламентский комитет нацбезопасности и обороны...