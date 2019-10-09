Комитет парламента Литвы: для начала расследования по вопросу Розовой информации достаточно

"Информации, которой мы сейчас располагаем, действительно достаточно, чтобы начать расследование, и ее даже значительно больше", – заявил в среду журналистам Д. Гайжаускас после первой части закрытого заседания комитета.

Он отмечает, что в среду члены КНБО ознакомятся со всем материалом ДГБ на И. Розову, и выслушают должностных лиц, общавшихся с членом сейма, расследовавших ее связи.

Участвовавший в заседании комитета глава ДГБ Дарюс Яунишкис сказал журналистам, что департамент более года вел расследование, связанное с упомянутым политиком.

Более подробно о предоставленной КНБО информации он не смог говорить, поскольку данные засекречены. Он также не давал оценку тому, насколько опасными могли быть связи И. Розовой с российскими дипломатами.

"Факт того, что мы не рекомендуем выдавать разрешение (на работу с секретной информацией – BNS), вероятно достаточно значителен. Но я не хочу комментировать, пока не будет выводов КНБО", – сказал он.

По словам Д. Гайжаускаса, комитет, проводящий парламентское расследование, получил больше данных, чем у него было раньше.

"Согласно закону о тайне госслужбы и по принципу "необходимо знать", например, члены комитетов или определенные политики получают очень ограниченную информацию, настолько, насколько им требуется для выполнения обязанностей. Статус комиссии значительно более шире. Комиссия может получить или требовать абсолютно всю информацию, связанную с расследуемыми событием. И мы по этой причине сейчас получаем всю засекреченную информацию, которой располагает ДГБ", – сказал он.

Сейм поручил комитету провести расследование связей И. Розовой с российскими дипломатами и возможной угрозы этих связей нацбезопасности.

Инициатива провести парламентское расследование утаенных контактов Розовой с российскими дипломатами возникла после того, как в январе 2018 года выяснилось, что спикер Сейма В.Пранцкетис получил справку от Департамента госбезопасности, в которой содержалась рекомендация не позволить И.Розовой работать с секретной информацией.

В документе говорилось о её встрече с российскими дипломатами по вопросам финансовой поддержки Альянса русских, а также о том, что член Сейма встречалась с Генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.

Сама Розова считает, что её контакты с российскими дипломатами не были личными, и потому ей не нужно было указывать их в вопроснике ДГБ.

В Сейме И. Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.

Расследование также охватит действия политиков, располагавших информацией о Розовой. Комитет должен выяснить, какие решения были приняты спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом и другими получившими эту информацию членами Сейма после прочтения материала об И.Розовой.

Комитет также должен будет проверить, правильно ли использовалась полученная от Департамента государственной безопасности (ДГБ )секретная информация, "не использовалась ли она в личных политических или иных целях, что ставит под угрозу национальную безопасность".