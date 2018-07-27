Комитет ООН призвал Литву полностью рассеять подозрения относительно тюрьмы ЦРУ

Комитет ООН по правам человека призвал Литву полностью рассеять подозрения, что в Литве функционировала секретная тюрьма Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).
© Reuters/Scanpix

"Комитет обеспокоен тем, что досудебное расследование № 01-2-00015-14 не было закончено, никаких подозреваемых выявлено не было, а вся информация о ходе и результатах этого расследования засекречена", - говорится в выводах комитета.

31 мая Европейский суд по правам человека заявил, что в Литве в конце 2005-2006 гг. действовала секретная тюрьма Центрального разведывательного управления США для содержания подозреваемых в терроризме лиц.

Статьи по теме:
ООН оказалась на грани банкротства, США не перевели деньги  (12)
Александр Радченко. Очередная палочка националистов в муравейнике нацменьшинств  (2)

Страсбургский суд обязал Литву Абу Зубайде, палестинцу родом из Саудовской Аравии, за незаконное содержание в этой тюрьме выплатить 130 тысяч евро.

Правительство в августе намерено принять решение относительно обжалования этого решения. На судебном процессе официальные лица Литвы утверждали, что в Антавиляй под Вильнюсом была создана не тюрьма, а Центр поддержки разведки.

Комитет ООН призвал Литву расследовать соучастие государственных чиновников в нарушениях прав человека в этом и в других случаях тайного содержания под стражей.

"Государство должно также обеспечить, чтобы виновные были осуждены, а в случае признания их вины были наказаны соответствующими санкциями; жертвам должен быть гарантирован доступ к эффективной правовой защите", - заявляет Комитет ООН.

"Государство также должно в разумные сроки завершить досудебное следствие № 01-2-00015-14 и обеспечить эффективную прозрачность и общественный контроль за его результатами", - резюмируется в выводах.

Комитет ООН по правам человека регулярно оценивает, как страны соблюдают Международный пакт о гражданских и политических правах.

Ситуация в Литве в начале этого месяца обсуждалась на саммите в Женеве.

Комитет также призвал Литву обеспечить права представителей нетрадиционной сексуальной ориентации (ЛГБТИ).

Он подверг критике Закон о защите несовершеннолетних от негативного воздействия общественной информации, который, по мнению Комитета, необоснованно ограничивает свободу выражения мнений по вопросам ЛГБТ.

Закон предусматривает, что несовершеннолетним вредна и может быть ограничена такая информация, "в которой попираются семейные ценности, пропагандируется иная, отличная от закреплённой в Конституции и Гражданском кодексе концепции заключения брака и формирования семьи".

Комитет ООН выразил обеспокоенность в связи с тем, что в Литве до сих пор законном не признаются однополые пары, и подверг критике страну за отсутствие ясности в отношении возможности изменения пола.

Комитет также призвал Литву ратифицировать Стамбульскую конвенцию против насилия в отношении женщин. Ратификацию этого документа тормозят Церковь и часть политиков, заявляющие, что это будет означать, будто Литва должна будет изменить гендерную концепцию и ввести положения о гомосексуализме.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Комитет ООН призвал Литву полностью рассеять подозрения относительно тюрьмы ЦРУ

Комитет ООН по правам человека призвал Литву...

Оппозиция собрала подписи под обращением в Конституционный суд по пенсионной реформе (2)

Литовская парламентская оппозиция собрала необходимые...

Горсовет Клайпеды начинает импичмент в отношении Титова (15)

В четверг совет Клайпедского городского...

"У России есть будущее". Геннадий Бурбулис о свободе, безвременьи, отсутствии нравственности и постимперском синдроме (149)

С распадом Советского союза была обретена свобода,...

Правительство Литвы предлагает Брюсселю отказаться от перевода часов (18)

Правительство Литвы в среду должно утвердить позицию...

TOP новостей

Мэр защищает решение отправить детей из Литвы в Россию: это - раздувание проблемы "Не испугаюсь скалящего зубы ночного волка" (7)

Самоуправление Плунгеского района снова оказалась в...

Шведский кинорежиссёр Йонас Охман Шведский кинорежиссёр Йонас Охман Шведский кинорежиссёр Йонас Охман Шведский кинорежиссёр Йонас Охман Шведский кинорежиссёр Йонас Охман

Контргибрид Йонас Охман: настоящие сепаратисты – это украинцы. И литовцы (19)

После недавней встречи с президентом США Дональдом...

Кризис с вывозом мусора продолжается: из Вильнюса уходит крупная компания (1)

Компания VSA Vilnius заявила, что уходит с вильнюсского...

Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность: информацию распространили лишь через 4 дня (12)

Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность,...

Погода: прогнозируют грозу и сильный ветер

В пятницу будет немного прохладнее, осадков ожидается...