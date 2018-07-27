Комитет ООН призвал Литву полностью рассеять подозрения относительно тюрьмы ЦРУ

"Комитет обеспокоен тем, что досудебное расследование № 01-2-00015-14 не было закончено, никаких подозреваемых выявлено не было, а вся информация о ходе и результатах этого расследования засекречена", - говорится в выводах комитета.
31 мая Европейский суд по правам человека заявил, что в Литве в конце 2005-2006 гг. действовала секретная тюрьма Центрального разведывательного управления США для содержания подозреваемых в терроризме лиц.
Страсбургский суд обязал Литву Абу Зубайде, палестинцу родом из Саудовской Аравии, за незаконное содержание в этой тюрьме выплатить 130 тысяч евро.
Правительство в августе намерено принять решение относительно обжалования этого решения. На судебном процессе официальные лица Литвы утверждали, что в Антавиляй под Вильнюсом была создана не тюрьма, а Центр поддержки разведки.
Комитет ООН призвал Литву расследовать соучастие государственных чиновников в нарушениях прав человека в этом и в других случаях тайного содержания под стражей.
"Государство должно также обеспечить, чтобы виновные были осуждены, а в случае признания их вины были наказаны соответствующими санкциями; жертвам должен быть гарантирован доступ к эффективной правовой защите", - заявляет Комитет ООН.
"Государство также должно в разумные сроки завершить досудебное следствие № 01-2-00015-14 и обеспечить эффективную прозрачность и общественный контроль за его результатами", - резюмируется в выводах.
Комитет ООН по правам человека регулярно оценивает, как страны соблюдают Международный пакт о гражданских и политических правах.
Ситуация в Литве в начале этого месяца обсуждалась на саммите в Женеве.
Комитет также призвал Литву обеспечить права представителей нетрадиционной сексуальной ориентации (ЛГБТИ).
Он подверг критике Закон о защите несовершеннолетних от негативного воздействия общественной информации, который, по мнению Комитета, необоснованно ограничивает свободу выражения мнений по вопросам ЛГБТ.
Закон предусматривает, что несовершеннолетним вредна и может быть ограничена такая информация, "в которой попираются семейные ценности, пропагандируется иная, отличная от закреплённой в Конституции и Гражданском кодексе концепции заключения брака и формирования семьи".
Комитет ООН выразил обеспокоенность в связи с тем, что в Литве до сих пор законном не признаются однополые пары, и подверг критике страну за отсутствие ясности в отношении возможности изменения пола.
Комитет также призвал Литву ратифицировать Стамбульскую конвенцию против насилия в отношении женщин. Ратификацию этого документа тормозят Церковь и часть политиков, заявляющие, что это будет означать, будто Литва должна будет изменить гендерную концепцию и ввести положения о гомосексуализме.
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