Комитет в среду решил зарегистрировать такое предложение, рассмотрев постановление Конституционного суда о том, что референдум должен проходить в один день.
Ранее парламент принял постановление о проведении референдума в два дня с двухнедельным перерывом – одновременно с первым и вторым туром президентских выборов. Конституционный суд признал это противоречащим Конституции.
На референдуме планируется вынести вопрос, согласны ли граждане страны разрешить двойное гражданство лицам, уехавшим на жительство в страны, соответствующие "критериям евроатлантической интеграции". Конкретные страны намечается установить законом.
Сейчас двойное гражданство не разрешено эмигрантам, уехавшим из Литвы после восстановления независимости и получившим гражданство новой страны проживания.
Ранее КС указал, что это положение можно изменить только путем референдума.
Двенадцатого мая "аграрии" также проведут и референдум о сокращении числа депутатов парламента с 141 до 121.
Комитет Cейма предлагает объявить референдум по гражданству 12 мая (1)
Комитет по вопросам права и правопорядка Сейма Литвы...
Экс-депутат Даля Куодите покидает Движение либералов
Экс-депутат Даля Куодите покидает Движение либералов .
На муниципальных выборах в Литве избраны 4 добровольца (2)
На состоявшихся в Литве выборах в муниципальные советы...
"Пиар, соломинка и абсурд": в Литве оценили предложение премьера по БелАЭС (69)
Предложение баллотирующегося в президенты Литвы...
TOP новостей
Жители Литвы могут научить Европу, как тратить больше, чем зарабатываешь и еще откладывать деньги (69)
Пока Еврокомиссия (ЕК) говорит о неравенстве доходов в...
Жители Литвы живут от зарплаты до зарплаты: откладывание денег на долгое время – непочатый край (34)
Жители Литвы располагают знаниями о финансах в...
В Вильнюсе произошел пожар в Ратуше, были эвакуированы люди (4)
В вильнюсской городской ратуше начался пожар,...
Скандал в Шилутском районе: председатель комиссии часть бюллетеней унесла домой (6)
В Шилутском районе начато расследование в связи с...
В литовских аэропортах меняют написание украинских городов (27)
В ответ на просьбу Украины Литовские аэропорты меняют...