Комитет в среду решил зарегистрировать такое предложение, рассмотрев постановление Конституционного суда о том, что референдум должен проходить в один день.

Ранее парламент принял постановление о проведении референдума в два дня с двухнедельным перерывом – одновременно с первым и вторым туром президентских выборов. Конституционный суд признал это противоречащим Конституции.

На референдуме планируется вынести вопрос, согласны ли граждане страны разрешить двойное гражданство лицам, уехавшим на жительство в страны, соответствующие "критериям евроатлантической интеграции". Конкретные страны намечается установить законом.

Сейчас двойное гражданство не разрешено эмигрантам, уехавшим из Литвы после восстановления независимости и получившим гражданство новой страны проживания.

Ранее КС указал, что это положение можно изменить только путем референдума.

Двенадцатого мая "аграрии" также проведут и референдум о сокращении числа депутатов парламента с 141 до 121.