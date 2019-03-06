Комитет по вопросам права и правопорядка Сейма Литвы предлагает провести референдум по двойному гражданству 12 мая.
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Комитет в среду решил зарегистрировать такое предложение, рассмотрев постановление Конституционного суда о том, что референдум должен проходить в один день.

Ранее парламент принял постановление о проведении референдума в два дня с двухнедельным перерывом – одновременно с первым и вторым туром президентских выборов. Конституционный суд признал это противоречащим Конституции.

На референдуме планируется вынести вопрос, согласны ли граждане страны разрешить двойное гражданство лицам, уехавшим на жительство в страны, соответствующие "критериям евроатлантической интеграции". Конкретные страны намечается установить законом.

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Сейчас двойное гражданство не разрешено эмигрантам, уехавшим из Литвы после восстановления независимости и получившим гражданство новой страны проживания.

Ранее КС указал, что это положение можно изменить только путем референдума.

Двенадцатого мая "аграрии" также проведут и референдум о сокращении числа депутатов парламента с 141 до 121.

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