Председатель КНБО Дайнюс Гаужаускас сказал BNS, что провести заседание обязывает устав, но добавил, что попросит инициаторов согласиться на проведение заседания не в среду на этой неделе, а на следующей неделе, когда будет проходить внеочередная сессия Сейма.

"Если руководствоваться уставом, то внеочередное заседание должно быть созвано. Я сейчас созвонюсь с коллегами, если мы не перенесем дату на 21-е (число – ред.), то она (заседание – ред.) будет 14-го", – сказал Д. Гайжаускас.

Согласно уставу Сейма, внеочередные заседания профильных комитетов проводятся по требования не менее чем трети состава комитета.

Четыре представителя оппозиции попросили председателя КНБО провести в эту среду внеочередное заседание комитета и вызвать на него директора Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюса Яунишкиса. В КНБО состоит 11 депутатов.

"Что заседание комитета будет, это точно, потому что это норма устава. Если на основании просьбы, то заседание должно быть в эту среду, но я попрошу перенести, когда будет внеочередная сессия, чтобы использовать время эффективно", – сказал Д. Гайжаускас.

Он сам сказал, что ситуация в связи с И. Розовой "интересная, есть вопросы, но отвечать на них должны прежде всего специалисты".

Четыре члена Сейма в понедельник попросили председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) провести на этой неделе закрытое заседание комитета и вызвать на него директора "для предоставления имеющейся информации о деятельности члена сейма И. Розовой и МАП".

Письмо подписали консерваторы Арвидас Анушаускас и Лауринас Кащюнас, либералы Виргилиюс Алекна и бывший председатель КНБО Витаутас Бакас, который в прошлом месяце покинул ряды "крестьян".

Консерваторы говорят, что у низ вызывает обеспокоенность участие парламентария в состоявшейся в июне этого года в Грузии сессии МАП, так как Россия может использовать ее в своих целях, которые вредят безопасности Литвы.

"Есть признаки, что характер участия члена Сейма Ирины Розовой в деятельности МАП куда более угрожающий, чем может показаться на первый взгляд", – сказал для пресс-релиза А. Анушаускас.

Комитет возглавляет "аграрий" Дайнюс Гаужаускас.

Член Русского альянса Литвы (РАЛ) И. Розова входит в Сейме во фракцию Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей.

На прошлой неделе она сказала, что не получала никаких предупреждений от ДГБ не участвовать в мероприятии МАП в Грузии.

На этой мероприятие ее отпустило правление сейма.

Произнесенная в июне членом Госдумы России Сергеем Гавриловым речь на мероприятии МАП в Тбилиси спровоцировала массовые протесты в Грузии.