Комиссия Сейма попросит ССР оценить прозрачность закупок программ ЛРТ

Об этом он заявил в среду, когда на закрытом заседании комиссии ССР представила порядок осуществляемых ЛРТ публичных закупок и связанные с этим проблемы.

Закупки программ общественного телерадиовещателя осуществляются не по закону о публичных закупках, а согласно отдельному постановлению правительства, принятому в 2003 году.

"(Обращение будет связано) с закупкой программ", - заявил А. Някрошюс журналистам в Сейме.

По его словам, комиссия обратится в ССР в среду.

Парламентарий утверждает, что на заседании ССР акцентировала, что многие годы не существовало никакого органа надзора, который бы следил за тем, как общественная вещательная компания осуществляет закупки не только программ, но и прочие приобретения.

Он назвал ситуацию "легким хаосом".

Депутат отметил, что министерство культуры уже подготовило проекты законов, которые призваны усовершенствовать процессы, однако конкретных предложений член сейма не детализировал.

Комиссию по расследованию деятельности ЛРТ Сейм создал в конце декабря прошлого года.