Комиссия Сейма Литвы: оснований для начала импичмента Скарджюсу нет

Как сказал BNS либерал Эугениюс Гентвилас, за такое решение на закрытом заседании проголосовали восемь членов Сейма, сам он воздержался.

Расследование было начато на основании обращения нескольких парламентариев относительно того, что семья А. Скарджюса на исключительных условиях сдавала в аренду земельные участки под ветряные электростанции и вносила предложения по законам об энергетике обновляющихся ресурсов.

Прокуратура Литвы в начале июня объявила, что не установила преступных действий члена Сейма А. Скарджюса и прекратила продолжавшееся почти год расследование. Как отмечала прокуратура, при проведении досудебного расследования не было установлено, что А. Скарджюс оказывал какое-то влияние на заключение договора об аренде земли.

При проведении досудебного расследования было установлено, что А. Скарджюс, у которого были прямые связи с белорусским предприятием и который занимал должность председателя парламентской Группы по связям с Беларусью, такими своими действиями мог вызвать сомнения относительно своей парламентской деятельности и нарушить положения Закона о совмещении общественных и частных интересов на государственной службе.

Из-за этих эпизодов в сейме был начат процесс импичмента А. Скарджюсу.