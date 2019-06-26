Комиссия Сейма Литвы обсудит готовность к возможной аварии на БелАЭС

Временная группа литовского парламента в среду обсудит готовность Литвы к возможной ядерной или радиологической аварии на строящейся рядом с литовской границей Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.
© DELFI / Domantas Pipas

На совместном заседании Группа по координированию действий в отношении БелАЭС вместе с Комиссией по энергетике и слаженному развитию оценит, как ведомства страны готовы ко всем вызовам, какие действия должны быть предприняты.

На совещание также приглашаются представители министерств внутренних и иностранных дел, энергетики, здравоохранения, а также специалисты из Департамента противопожарной безопасности и спасения, Центра радиационной безопасности, Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики, Агентства охраны окружающей среды, Литовской гидрометеорологической службы.

Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС - по ее словам, строительство объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.

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