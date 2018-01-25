"Мы обращаемся к правительству, чтобы (оно) выделило средства и начало процедуру конкурсных закупок, чтобы какая-нибудь аудиторская компания могла дать оценку. Наверное, лучше всего был бы международный аудит, но какими будут закупки и какими - условия, это еще вопрос дискуссий", - сказал после заседания комиссии журналистам ее председатель, "аграрий" Арвидас Некрошюс.

Запрос на информацию направлен прежде всего ЛРТ, а другие адресаты запроса - от отдельных комитетов Сейма до Службы спецрасследований (ССР), Службы конкурсных закупок (СКЗ), Госконтроля, Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ).

"Мы договорились обратиться в разные инстанции, их четырнадцать, у ЛРТ мы попросим все возможные договоры, приложения к договорам, а в другие инстанции обратимся с тем, чтобы они начали отдельные расследования", - сказал А. Некрошюс.

ЛРТ просят предоставить копии договоров, заключенных в период 2013–2017 годов, материалы заседаний Совета ЛРТ, у Центра регистров запросят информацию об акционерах продюсерских компаний, акциях руководства ЛРТ и пр., ГКСЭ попросят оценить декларации интересов руководства, предоставить материалы проведенных проверок, если такие были.

Госконтролю будет задан вопрос, планируется ли проверка деятельности ЛРТ, и попросят предоставить информацию о проведенных аудитах.

По предложению "агрария" Агне Ширинскене принято решение о сборе информации о ЛРТ, которая имеет место в общественном пространстве.

"Реальность такова, что люди и в "Фэйсбуке" пишут, и иногда присылают те или иные документы, и было бы неплохо иметь центр, который будет эту информацию собирать", - сказала председатель Комитета по праву и правопорядку.

Принято решение создать электронную почту, на которую комиссии могли бы писать жители.

Второе заседание комиссии планируется провести на следующей неделе, на него приглашены директор ЛРТВ Аудрюс Сяурусявичюс, его заместитель Римвидас Палецкис, председатель Совета ЛРТВ Жигинтас Печюлис.

"В основном затронем вопросы о структуре управления ЛРТ, органах управления", - сказал А. Некрошюс.

Завершая осеннюю сессию, Сейм сформировал парламентскую комиссию для расследования деятельности ЛРТ. Парламентарии утверждают, что комиссия поможет выяснить, надлежащим ли образом национальная вещательная компания тратит бюджетные средства. Они аргументируют тем, что Совет ЛРТ со ссылкой на конфиденциальность представил не всю запрошенную парламентариями информацию, а предоставленные ответы требуют тщательного анализа.

Комиссии, в частности, поручено установить, "соответствуют ли цены на покупаемые ЛРТ у продюсеров и (или) у предоставляющих продюсерские услуги компаний услуги условиям рынка, если указанные в заключаемых ЛРТ договорах цены следует считать необоснованными - какие цены сделки следует считать обоснованными с учетом условий рынка".

Комиссии также предстоит выяснить, соответствуют ли цены аренды или другого использования находящегося в управлении ЛРТВ имущества (например, помещений) рыночным условиям, соответствуют ли структура управления ЛРТВ, ее функции и разделение компетенций европейской практике, применяющейся в отношении национальных вещательных компаний, обеспечиваются ли прозрачная работа ЛРТ и создаются ли надлежащие условия для осуществления миссии национального вещания.

Парламентарии должны дать оценку, не создает ли не обновлявшееся 15 лет постановление правительства предпосылки для непрозрачных процедур закупок, появления коррупции и для избежания ЛРТ процедур конкурсных закупок.

Критики называют создание комиссии давлением на СМИ и местью журналистам, которые поднимают неудобные для правящих "аграриев" вопросы. Инициаторы создания комиссии подчеркивают, что намерены расследовать только финансовые обстоятельства работы ЛРТ.

Комиссия должна завершить свое расследование до 1 июня.