Комиссия по этике завершила проверку обстоятельств асфальтирования улицы Сквернялиса

"Мы планируем провести заседание в этот четверг. Материал проверки будет рассмотрен и должно быть принято какое-то решение", - сказала BNS представитель ГКСЭ Эгле Иванаускайте.

На это заседание приглашен и С. Сквернялис.

По словам Э. Иванаускайте, заседание будет проходить в удаленном режиме.

Проверку финансовых обстоятельств асфальтирования улицы в Вильнюсском районе ГКСЭ начала в середине декабря прошлого года, в марте этого года сроки проверки были продлены еще на три месяца.

Задача этой проверки - дать оценку, не обязан ли был премьер устраниться, когда в конце октября прошлого года правительство выделило дополнительное финансирование на обустройство улиц самоуправления Вильнюсского района.

При перераспределении в конце октября средств резерва Программы надзора и развития дорог правительство выделило 300 тыс. евро дополнительно Вильнюсскому району, хотя это самоуправление не подавало конкретной заявки, не запрашивало конкретную сумму.

Как писал портал 15min.lt, вся эта сумма пошла на асфальтирование одной улицы Упес в деревне Смигляй. На ней проживает премьер с семьей.

Обратиться в ГКСЭ по поводу обстоятельств выделения средств на асфальтирование этой улицы главу правительства призвал президент Гитанас Науседа.

Он сказал, что от заключения ГКСЭ будет зависеть его отношение к премьеру.