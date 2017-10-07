Об этом после заседания комиссии сказал ее председатель Вайнюс Шармавичюс. Окончательное решение примет совет партии. Заседание совета состоится 10 октября.

Напомним, что декларацию о продолжении сотрудничества с "крестьянами" подписали 11 социал-демократов: староста фракции Андрюс Палёнис, бывшие председатели партии Альгирдас Буткявичюс и Гедиминас Киркилас, а также Ирена Шяулене, Юозас Бернатонис, Римантас Синкявичюс, Риманте Шалашявичюте, Артурас Скарджюс, Антанас Винкус, Миндаугас Бастис и министр иностранных дел Линас Линкявичюс. Глава МИД ушел из партии, поэтому его вопрос партийная комиссия не рассматривала.

DELFI напоминает, что 27 сентября стражи этики соцдемов констатировали, что парламентские соцдемы, подписав так называемое соглашение о "коалиции фракций" с "крестьянами", нарушили устав партии. Партия дала "бунтовщикам" неделю на размышление. По словам Шармавичюса, члены Комиссии по этике констатировали, что был нарушен устав партии, и приняли решение исключить из партии 10 ее представителей в парламенте. Решение было принято единогласно.

На вопрос, почему было решено исключить из партии и двух ее бывших руководителей, несмотря на то, что ранее говорили, что они самой суровой санкции не подвергнутся, Шармавичюс ответил: "Этот вопрос оценивали в ином ключе. Комиссия высказала мнение, что именно то обстоятельство, что они будучи известными партийными деятелями, должны быть примером для других, но своим поведением они показали пример, формирующий атмосферу непослушания в нашей общине, это неправильный пример".

Палёнис, которого называют лидером "бунтовщиков" в субботу на звонки DELFI не отвечал. Киркилас сказал, что дальнейшие шаги с однопартийцами они планируют обсудить 9 октября.

"Решение комиссии было предсказуемым, так горячатся наши коллеги. Созвали заседание совета, несмотря на то, что его можно созывать лишь в одном случае - когда принимается решение, которое приняла комиссия. Я не знаю, может они заранее знали, что такое решение будет принято и созвали, ведь если бы решение было иным, то заседание совета не потребовалось бы", - заметил он.

Киркилас не отрицал, что даже после такого решения комиссии и если его утвердит совет партии, они будут пытаться вернуться в партию. "Обсудим разные шаги. Не исключено, что будем пытаться вернуть членство", - отметил политик.

Доцент университета им. Миколаса Рёмериса Виргис Валентинавичюс сказал DELFI,что такое решение соцдемов означает, что последовательную линию Палуцкаса, связанную с восстановлением партии и желанием показать, что она обновилась в корне, поддерживают.

"Это значит, что партия и председатель думают о будущем. "Отрезать" соцдемов старого кроя, которые не могут оторваться от занимаемых постов, и в глазах публики выглядят корыстолюбцами, - правильный шаг", - заметил он.

По словам Валентинавичюса, в общем контексте это решение неотделимо от обещания Палуцкаса, данного во время выборов, создать левую партию.

Он заметил, что сейчас соцдемы пытаются отвоевать у "крестьян" своего избирателя. "Крестьяне" перед выборами пообещали людям горы ультралевых вещей, сейчас люди уже разочарованы. Другой момент, если на самом деле левой политикой займется серьезная профессиональная партия с большим количеством членов, какой является партия социал-демократов", - отметил он.