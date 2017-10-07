На заседании 7 октября Комиссия по этике и процедурам социал-демократической партии Литвы рекомендовала исключить из партии членов парламентской фракции соцдемов, которые не подчинились решению совета партии покинуть коалицию.
Socialdemokratų Etikos ir procedūrų komisija
© DELFI / Tomas Vinickas

Об этом после заседания комиссии сказал ее председатель Вайнюс Шармавичюс. Окончательное решение примет совет партии. Заседание совета состоится 10 октября.

Напомним, что декларацию о продолжении сотрудничества с "крестьянами" подписали 11 социал-демократов: староста фракции Андрюс Палёнис, бывшие председатели партии Альгирдас Буткявичюс и Гедиминас Киркилас, а также Ирена Шяулене, Юозас Бернатонис, Римантас Синкявичюс, Риманте Шалашявичюте, Артурас Скарджюс, Антанас Винкус, Миндаугас Бастис и министр иностранных дел Линас Линкявичюс. Глава МИД ушел из партии, поэтому его вопрос партийная комиссия не рассматривала.

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DELFI напоминает, что 27 сентября стражи этики соцдемов констатировали, что парламентские соцдемы, подписав так называемое соглашение о "коалиции фракций" с "крестьянами", нарушили устав партии. Партия дала "бунтовщикам" неделю на размышление. По словам Шармавичюса, члены Комиссии по этике констатировали, что был нарушен устав партии, и приняли решение исключить из партии 10 ее представителей в парламенте. Решение было принято единогласно.

На вопрос, почему было решено исключить из партии и двух ее бывших руководителей, несмотря на то, что ранее говорили, что они самой суровой санкции не подвергнутся, Шармавичюс ответил: "Этот вопрос оценивали в ином ключе. Комиссия высказала мнение, что именно то обстоятельство, что они будучи известными партийными деятелями, должны быть примером для других, но своим поведением они показали пример, формирующий атмосферу непослушания в нашей общине, это неправильный пример".

Палёнис, которого называют лидером "бунтовщиков" в субботу на звонки DELFI не отвечал. Киркилас сказал, что дальнейшие шаги с однопартийцами они планируют обсудить 9 октября.

"Решение комиссии было предсказуемым, так горячатся наши коллеги. Созвали заседание совета, несмотря на то, что его можно созывать лишь в одном случае - когда принимается решение, которое приняла комиссия. Я не знаю, может они заранее знали, что такое решение будет принято и созвали, ведь если бы решение было иным, то заседание совета не потребовалось бы", - заметил он.

Киркилас не отрицал, что даже после такого решения комиссии и если его утвердит совет партии, они будут пытаться вернуться в партию. "Обсудим разные шаги. Не исключено, что будем пытаться вернуть членство", - отметил политик.

Доцент университета им. Миколаса Рёмериса Виргис Валентинавичюс сказал DELFI,что такое решение соцдемов означает, что последовательную линию Палуцкаса, связанную с восстановлением партии и желанием показать, что она обновилась в корне, поддерживают.

"Это значит, что партия и председатель думают о будущем. "Отрезать" соцдемов старого кроя, которые не могут оторваться от занимаемых постов, и в глазах публики выглядят корыстолюбцами, - правильный шаг", - заметил он.

По словам Валентинавичюса, в общем контексте это решение неотделимо от обещания Палуцкаса, данного во время выборов, создать левую партию.

Он заметил, что сейчас соцдемы пытаются отвоевать у "крестьян" своего избирателя. "Крестьяне" перед выборами пообещали людям горы ультралевых вещей, сейчас люди уже разочарованы. Другой момент, если на самом деле левой политикой займется серьезная профессиональная партия с большим количеством членов, какой является партия социал-демократов", - отметил он.

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