Сам Я. Наркевич говорит, что нарушение незначительное и намерен рассмотреть возможность обжалования решения в суде.

Комиссия решила, что министр спровоцировал конфликт интересов, когда расходы на его обеды во время командировки в Минске оплатила подведомственная министерству дирекция Клайпедского государственного морского порта, а расходы в Абу-Даби покрыла Дирекция автомобильных дорог Литвы.

Старший советник Отдела расследований ГКСЭ Юргита Юркене на заседании сказала, что закон не позволяет государственным служащим принимать подарки, если из-за них может возникнуть конфликт интересов.

Между тем министр транспорта связан с Дирекцией автомобильных дорог Литвы и Клайпедским портом не только "связями управления и контроля, но и служебного подчинения", поэтому перед Я. Наркевичем раньше или позже встанет необходимость принятия связанных с учреждениями и предприятиями решений, сказала специалист комиссии.

"Это действие (принятие решений), разумеется, является частью служебных обязанностей, однако если иметь в виду, что решения будут приняты в отношении дарителей, то это вызывает сомнения относительно действий министра в ситуации конфликта интересов", – сказала Ю. Юркене.

"Это обстоятельство должно определить решение министра отказаться от такого подарка со стороны подчиненных субъектов", – добавила она.

Президент Гитанас Науседа не раз призывал министра транспорта уйти в отставку, однако тот не намерен это делать и после решения ГКСЭ, потому что, по словам Я. Наркевича, установленное нарушение является незначительным.

"Я считаю, что это не тот масштаб, потому что я принял бы другое решение", – сказал журналистам Я. Наркевич.

Он рассмотрит возможность обжалования решения ГКСЭ в суде.

Министр стоит на позиции, что обеды с руководством подчиненных учреждений или предприятий были рабочими встречами, а целью оплаченных счетов не было добиться его благосклонности.

"Наверное, речь не идет о том, что есть возможность меня подкупить за 10 или 70 евро. Я абсолютно неподкупен", – сказал министр транспорта.

Его предшественник Рокас Масюлис в прошлом году тоже дважды обедал за счет действующих в транспортном секторе госпредприятий, писали ранее СМИ.

ГКСЭ решила прекратить расследование относительно того, что Я. Наркевич ненадлежащим образом декларировал индивидуальную деятельность жены, которая сдает в аренду недвижимость. Комиссия мотивирует решение тем, что вступивший в этом году в силу Закон о согласовании на государственной службе общественных и частных интересов обязывает декларировать только те данные, которые могут вызвать конфликт интересов.

Комиссия также прекратила расследование о том, что Я. Наркевич не указал, что является главой Тракайского отделения Союза поляков Литвы. Как полагает ГКСЭ, это отделение не является юридическим лицом.