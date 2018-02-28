К такому выводу пришла спецкомиссия Сейма Литвы, учтя то, что исследования, проведенные в некоторых государствах ЕС по поводу различий в оценке качества товаров подтвердили, что это является общей проблемой рынка Евросоюза, но на уровне всего блока ее никто не решил.

Кроме того, ЛПВС и Служба защиты потребителей не получали жалоб по поводу качества продуктов, утверждает комиссия.

Выводы комиссии в среду были приняты ее членами единогласно. Сейчас Сейм будет голосовать по вопросу их одобрения.

"Мы не можем утверждать, что все пищевые продукты (импортируемые в Литву – BNS) совершенно хуже, оказывается, есть и лучше тех, что продаются в других странах ЕС", - сказала журналистам глава комиссии Гуода Бурокене.

Представительница "крестьян" также добавила, что в начале расследования предполагалось, что это проблема лишь новых членов ЕС, но выяснилось, что это проблема всего ЕС, и старожилов в том числе.

Депутаты предлагают производителям или распространителям в будущем дополнить маркировку ввозимых в Литву продуктов, если их состав будет отличаться от оригинальных таких продуктов в других странах.

Г. Бурокене сообщила, что в некоторых странах ЕС такая маркировка существует – это выяснилось в ходе расследования.

Комиссия признала, что госведомства недостаточно эффективно сотрудничают с неправительственными организациями потребителей, их работа не координируется надлежащим образом, а также предложила предусмотреть в госбюджете 2019 года средства для исследования двоякого качества пищевых и непищевых продуктов.

В октябре прошлого года Сейм поручил комиссии выяснить, почему некоторые пищевые продукты, продаваемые в Литве и за границей под одним и тем же торговым знаком, отличаются по составу.

Парламентское расследование было начато после того, как в сентябре ГПВС провело исследование состава одних и тех же продуктов, которые продаются в Литве и Германии, показало, что отличается рецептура 23 из 33 продуктов.

Производители утверждают, что эти претензии необоснованные, на разных рынках отличается вкус продуктов, а не их качество.