"Я даже не сомневаюсь, что, скорее всего, было так, что должностные лица не поняли, что эти люди требуют убежища", – заявил во вторник BNS командующий Службой охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Ренатас Пожела.

Страсбургский суд рассматривал дело о ситуации, когда весной 2017 года в Литву из Республики Беларусь прибыла семья из семи чеченцев и безрезультатно просила убежища в связи с возможными преследованиями в России.

Пока решение суда не переведено с английского на литовский язык, Р. Пожела воздерживается от более подробных комментариев.

"Нужен будет официальный перевод решения суда, пока у меня нет права более подробно комментировать ситуацию, пока нет перевода", – сказал глава СОГГЛ.

Он рассуждал, что после анализа ситуации может быть пересмотрен порядок принятия просьб об убежище.

"Этот порядок описан в документе уровня закона, возможно нужны какие-то коррективы, чтобы избежать подобных ситуаций. Очевидно, решение будет приниматься комплексно, чтобы в будущем облегчить работу должностных лиц", – сказал Р. Пожела.

Просьбы о предоставлении убежища в различных формах у пришедших на границу принимают пограничники. По словам главы СОГГЛ, должностные лица помогают и "сформулировать" заявление, которое передается на рассмотрение Департамента миграции. Все же, по словам Р. Пожелы, случаются ситуации, когда должностные лица не могут договориться с просителями убежища.

"Бывают разные ситуации, когда люди приходят и молчат, бывает так, что говорят на родном языке, на котором нам даже переводчика трудно найти", – сказал он.

Во вторник ЕСПЧ объявил, что Литва создала угрозу одной чеченской семье, когда весной 2017 года трижды не приняла их просьбы об убежище. Суд присудил взыскать с Литвы в пользу чеченской семьи 22 тыс. евро.

"Тем, что заявителям 16 апреля, 11 мая и 22 мая 2017 года не было разрешено подать просьбы о предоставлении убежища, они были высланы в Белоруссию и не были приняты во внимание их утверждения о том, что они столкнутся с реальным риском быть возвращенными в Чечню, где с ними обращались неподобающим образом, была нарушена 3 статья конвенции", - констатировали судьи.

Суд объявил, что просьба о предоставлении убежища должна быть рассмотрена, а, отказавшись принять чеченцев, Литва не взвесила риск того, что высланная назад в Беларусь семья может оказаться под угрозой возвращения в Россию.

ЕСПЧ акцентировал, что ни литовские законы, ни международное право не требуют предоставления просьбы об убежище в какой-либо специальной форме.

Не получив убежища в Литве и по истечении срока вида жительства в Беларуси, чеченская семья летом прошлого года вынуждена была вернуться в Россию, где мужчину задержали.

Позднее семья вновь выехала из России и в конце этого года прибыла в Польшу, где также безуспешно пыталась подать заявление об убежище, однако в итоге выиграла дело в ЕСПЧ и обосновалась в этой стране.