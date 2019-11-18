Президент Гитанас Науседа, присвоивший эти звания офицерам, акцентировал на торжественной церемонии, что каждый генерал является примером для молодых офицеров, рядовых военных и всех граждан Литвы.
По словам президента, В. Рупшис получил высшее военное звание, которое заслуживают лишь лучшие защитники государства.
"Это особая честь, которую заслуживают лишь лучшие из лучших защитников Литовского государства. Одновременно это и большая ответственность по оправданию продемонстрированного доверия, укреплению литовской армии, заботы о безопасности жителей Литвы", – цитируются в пресс-релизе президентской администрации слова Г. Науседы.
В. Рупшис приступил к обязанностям командующего вооруженными силами (ВС) в июле этого года, он сменил на этом посту Йонса Витаутаса Жукаса, ушедшего работать старшим советником президента по вопросам безопасности.
Г. Зенкявичюс также возглавил Оборонный штаб ВС Литвы в июле этого года. Временно штабом до этого времени руководил нынешний командующий Сухопутными силами Раймундас Вайкшнорас.
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