"Это большая честь для меня – перенять командование ополчением и принять флаг Сил ополчения Литвы, который напоминает нам, когда были образованы Силы ополчения - тогдашняя Добровольческая служба обороны, когда над нашей молодой державой нависла большая угроза, а ей плечом к плечу противостояли много смелых мужчин и женщин, готовых защищать своё государство даже самой высокой ценой", – цитирует Д.Пашвянскаса Министерство обороны.

Как информировал BNS офицер по связям с общественностью Сил ополчения капитан Паулюс Бабилас, А. Ясинскас назначен заместителем командира бригады Литвы, Польши и Украины. Он будет служить в Люблине, в Польше.

Новый командующий Силами ополчения Д. Пашвянскас в ВС Литвы служит с 1991 года. В последнее время он обучался в США, был помощником главнокомандующего ВС, командовал батальоном им. Кястутиса, работал инструктором в Учебном полку, когда создавались Силы ополчения, был ополченцем.

Командующего силами ополчения назначает и освобождает от должности министр обороны.

В Силах ополчения сейчас 5,5 тыс. военных.