"В ближайшее время члены команды избранного президента обоснуются в президентском дворце, будут созданы условия для того, чтобы они могли готовиться и к инаугурации, и к будущей работе", – сказал в интервью Žinių radijas Линге.
Он заметил, что помещение для команды Науседы уже подготовили. Даля Грибаускайте 27 мая пообещала Науседе помощь в подготовке к перенятию власти.
"Это такой цивилизованный зрелый подход для обеспечения перехода, а уже сам избранный президент решит нужна ему и его команде такая помощь или нет", – сказал Линге.
Советник Грибаускайте заметил, что нахождение рядом "облегчит диалог".
Науседа вступит в должность президента после инаугурации 12 июля.
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