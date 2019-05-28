В президентском дворце в ближайшее время обоснуется команда избранного президента Литвы Гитанаса Науседы, ей уже выделили помещение, об этом 28 мая сообщил советник действующего президента Дали Грибаускайте Миндаугас Линге.
Presidential Palace
© DELFI / Tomas Vinickas

"В ближайшее время члены команды избранного президента обоснуются в президентском дворце, будут созданы условия для того, чтобы они могли готовиться и к инаугурации, и к будущей работе", – сказал в интервью Žinių radijas Линге.

Он заметил, что помещение для команды Науседы уже подготовили. Даля Грибаускайте 27 мая пообещала Науседе помощь в подготовке к перенятию власти.

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"Это такой цивилизованный зрелый подход для обеспечения перехода, а уже сам избранный президент решит нужна ему и его команде такая помощь или нет", – сказал Линге.

Советник Грибаускайте заметил, что нахождение рядом "облегчит диалог".

Науседа вступит в должность президента после инаугурации 12 июля.

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