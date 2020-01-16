Президент Литвы Гитанас Науседа 16 января вместе со своими советниками отправляется в Плунге, где встретится с мэрами Тельшяйского района и представителями местных общин.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Встреча в с мэрами Плунгеского, Тельшяйского и Мажейкского района, а также Ретавского муниципалитета состоится во дворце Миколаса Огинскиса (Михаила Огинского).

"На встрече речь будет идти о централизации государственных функций и компаний муниципалитетов, о привлечении как местных, так и зарубежных инвестиций в регион, об энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, культуре, образовании и др.", – сказано в сообщении.

Позже Науседа посетит Сад памяти литваков в Жемайтийском национальном парке, где увековечена память об известных деятелях Еврейской общины Литвы.

После этого в Алседжяй состоится встреча с общинами гимназии им. Станисловаса Нарутавичюса и местного региона.

Советники Науседы встретятся с представителями неправительственных организаций, инспекторами по охране окружающей среды, работниками национального парка, различных служб, юристами, главами общеобразовательных учреждений, представителями отделов образования и представителями регионального совета культуры.

После встречи в Алседжяй состоится пресс-конференция.

В начале декабря Науседа со своими советниками работал в Утенском районе. Он акцентировал, что такие выездные рабочие дни в будущем должны принести "конкретные плоды".

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