Встреча в с мэрами Плунгеского, Тельшяйского и Мажейкского района, а также Ретавского муниципалитета состоится во дворце Миколаса Огинскиса (Михаила Огинского).
"На встрече речь будет идти о централизации государственных функций и компаний муниципалитетов, о привлечении как местных, так и зарубежных инвестиций в регион, об энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, культуре, образовании и др.", – сказано в сообщении.
Позже Науседа посетит Сад памяти литваков в Жемайтийском национальном парке, где увековечена память об известных деятелях Еврейской общины Литвы.
После этого в Алседжяй состоится встреча с общинами гимназии им. Станисловаса Нарутавичюса и местного региона.
Советники Науседы встретятся с представителями неправительственных организаций, инспекторами по охране окружающей среды, работниками национального парка, различных служб, юристами, главами общеобразовательных учреждений, представителями отделов образования и представителями регионального совета культуры.
После встречи в Алседжяй состоится пресс-конференция.
В начале декабря Науседа со своими советниками работал в Утенском районе. Он акцентировал, что такие выездные рабочие дни в будущем должны принести "конкретные плоды".
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