Переезд в Литву был неожиданным
По словам Марии Мороз, ни она сама, ни Тихановская не собирались эмигрировать из Беларуси. "Переезд в Литву был неожиданным и незапланированным", - говорит собеседница DW. Но кто его организовал и осуществил, она пока хранит в тайне. Говорит только, что "ни я, ни она не хотели уезжать из Беларуси, мы хотим вернуться на родину, к своим близким".
По приезде в Вильнюс обе женщины и их дети оказались в условиях карантина, в котором они будут находиться две недели - до 25 августа. Живут они вместе, в одной квартире, продукты питания заказывают по интернету.
"Условия примерно такие же, как в Минске, - рассказывает Мороз. - Обычная квартира, есть крыша над головой и питание. Власти Литвы относятся к нам с пониманием". Мороз чувствует себя хорошо, говорит, что "вполне в строю", Тихановской - хуже, "эмоционально ей очень тяжело", но обе женщины продолжают работать.
Нужна помощь ЕС в организации диалога с властью
Инициировано, в частности, создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти, в который, по замыслу Тихановской, должны войти трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества. В переходный период, по словам Мороз, этот временный совет должен обеспечивать нормальную жизнедеятельность государства. "Чтобы не было хаоса и беспредела", - поясняет она.
Штаб Тихановской рассчитывает при этом на поддержку зарубежных партнеров. "Мы обращаемся к международному сообществу, к европейским странам с просьбой помочь нам в организации диалога с белорусскими властями, - сказала Мария Мороз в интервью DW. - Если европейские страны смогут нам помочь в организации этого диалога, мы были бы очень признательны".
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