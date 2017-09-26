Во вторник спикер Сейма Викторас Пранцкетис огласил подписанную в минувшее воскресенье фракциями социал-демократов и "аграриев" декларацию о коалиции. По его словам, это означает,что у правящего большинства 76 представителей в парламенте. В это число спикер включает и тех социал-демократов, которые не поддерживают коалицию правящую коалицию двух фракций.
Часть парламентских социал-демократов не поддерживает коалицию. Председатель Комитета по социальным вопросам Альгирдас Сисас и вице-председатель Комитета по европейским делам Раса Будбяргите уже написали заявления об отставке.
От того, сколько социал-демократов поддерживает коалицию, зависит, будет ли у правящих реальное большинство в парламенте - 71 голос из 141.
Вице-председатель сейма Ирена Шяулене сказала журналистам, что реально коалицию поддерживает 14 членов фракции ЛСДП.
"Мне кажется, что нас с "трудовиками" четырнадцать", - сказала она.
Однако в документе 13 подписей. Ожидается, что коалицию поддержит социал-демократ Альгимантас Саламакинас. Последний сказал, что его подписи там нет. Подпись А. Саламакинаса и означала бы реальный, но минимальный перевес голосов правящих в сейме.
"Я не подпишу, я в оппозиции", - сказал парламентарий BNS.
У правящих "аграриев" 56 голосов в Сейме, также у них есть голос формально не входящего во фракцию председателя сейма В. Пранцкетиса.
С другой стороны, хотя часть социал-демократов не поддерживает подписание коалиции с "аграриями", выходить из Социал-демократической фракции в Сейме они не планируют.
В субботу совет Социал-демократической партии принял решение о выходе из правящей коалиции с Литовским союзом крестьян и зеленых. В понедельник оказалось, что не поддерживающие такое решение члены фракции ЛСДП подписали соглашение с "аграриями" о создании коалиции.
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