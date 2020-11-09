1. Экономическая и социальная политика. Партнеры по коалиции признают, что они пока не договорились о размере публичного финансирования и возможных налоговых изменениях. Либералам не удалось внести положения о сокращении тарифа налогов, но не планируется повышать трудовые налоги и будет "оценена возможность" отказаться от налогообложения реинвестируемой прибыли. В договоре подчеркивается традиционная правая политика повышения эффективности госсектора, снижения регулирования бизнеса, поощрения инвестиций. Социальный разрыв планируется сокращать за счет повышения доступности социальных услуг. Пенсии, детские пособия и прочие социальные выплаты в договоре не упоминаются.

2. Реформа образования. Важнейшим приоритетом коалиция называет сокращение отчуждения в сфере образования. Партии обещают детям "равные возможности доступа к лучшему образованию, независимо от места их проживания или социального положения", повысить зарплаты учителей минимум до 130% средней заработной платы, однако эти меры не детализуются, нет речи о пересмотре школьной сети или модели школьной корзины. Исследование показало, что в сельских местностях Литвы результаты обучения детей хуже там, где школы меньше, а классы объединены.

3. Права человека. По инициативе миноритарных партнеров по коалиции было достигнуто соглашение об узаконении гомосексуального партнерства, написании нелитовских фамилий в документах, однако консерваторы оставляют за собой право голосовать свободно, внося оговорку о "существующих во фракции расхождениях во мнении". В проекте соглашения гомосексуальное партнерство не называется семьей напрямую. Вероятность принятия этих законов повышается тем, что за них могут проголосовать не только будущие правящие – около половины консерваторов, Либеральное движение и Партия свободы, но и некоторые представители оппозиции.

4. Внешняя политика и оборона. Внешняя политика не была самой важной из осаждавшихся тем. В договоре акцентируется "преемственность внешней политике в вопросе трансатлантических отношений", есть обещание соблюдать соглашение партий о повышении оборонных расходов. В документе упоминается поддержка "борющимся за свободу" жителям Тайваня– это булавка в адрес Китая. Закреплено обещание "открыто высказываться против любых нарушений прав человека и демократических свобод", что может означать более критический подход к действиям властей Польши, однако интересы нацбезопасности и позиция президента, скорее всего, будут побуждать поддерживать хорошие отношения с Варшавой.

5. Распределение постов. В коалиционном соглашении определяются рамки планирующихся на этой неделе переговоров по составу правительства и постам в сейме. В документе говорится, что позиции будут распределяться пропорционально количеству мандатов, больший сопоставимый вес будет придаваться позициям премьера и спикера сейма, но конкретная формула не указывается. Вероятно, что консерваторы могут получить позицию премьера и девять постов министров, Либеральное движение – позицию спикера сейма и два портфеля министров, хотя могут попытаться получить и третий, а Партия свободы, скорее всего, получит три министерских портфеля.