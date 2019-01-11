Находящийся с визитом в Литве министр иностранных дел Украины Павел Климкин обещает, что его правительство обеспечит свободные и честные президентские выборы в марте этого года.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Pavlo Klimkinas
© AP / Scanpix

"Верю, что традиция наших свободных и честных выборов будет продолжена, и не только в этом году. Во время Оранжевой революции, на Майдане, украинцы боролись за то, чтобы такие выборы стали частью нашей ментальности", – сказал в интервью BNS П. Климкин.

В эксклюзивном интервью агентству новостей BNS министр отметил, что Украине требуется военная, политическая и экономическая поддержка, чтобы противостоять попыткам России "задушить" юг Украины, блокировать Азовское море.

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"Многие люди, даже здесь в Литве, в разговорах со мной говорят, что цель России - просто получить боле пророссийское правительство в Украине. Но это не так. Россия стремится к тому, чтобы не было свободной и демократической Украины как таковой. Россия делает и будет делать все, чтобы дальше раскалывать Украину", – сказал BNS министр.

П. Климкин утверждает, что Украина уделяет все больше внимание своей европейской идентичности, большое влияние в этой сфере оказывает наследие Великого Княжества Литовского.

По словам министра, украинские власти намерены заботиться о том, чтобы растущая в Литве украинская община могла сохранять свое национальное своеобразие.

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