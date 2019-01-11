"Верю, что традиция наших свободных и честных выборов будет продолжена, и не только в этом году. Во время Оранжевой революции, на Майдане, украинцы боролись за то, чтобы такие выборы стали частью нашей ментальности", – сказал в интервью BNS П. Климкин.

В эксклюзивном интервью агентству новостей BNS министр отметил, что Украине требуется военная, политическая и экономическая поддержка, чтобы противостоять попыткам России "задушить" юг Украины, блокировать Азовское море.

"Многие люди, даже здесь в Литве, в разговорах со мной говорят, что цель России - просто получить боле пророссийское правительство в Украине. Но это не так. Россия стремится к тому, чтобы не было свободной и демократической Украины как таковой. Россия делает и будет делать все, чтобы дальше раскалывать Украину", – сказал BNS министр.

П. Климкин утверждает, что Украина уделяет все больше внимание своей европейской идентичности, большое влияние в этой сфере оказывает наследие Великого Княжества Литовского.

По словам министра, украинские власти намерены заботиться о том, чтобы растущая в Литве украинская община могла сохранять свое национальное своеобразие.