"Верю, что традиция наших свободных и честных выборов будет продолжена, и не только в этом году. Во время Оранжевой революции, на Майдане, украинцы боролись за то, чтобы такие выборы стали частью нашей ментальности", – сказал в интервью BNS П. Климкин.
В эксклюзивном интервью агентству новостей BNS министр отметил, что Украине требуется военная, политическая и экономическая поддержка, чтобы противостоять попыткам России "задушить" юг Украины, блокировать Азовское море.
"Многие люди, даже здесь в Литве, в разговорах со мной говорят, что цель России - просто получить боле пророссийское правительство в Украине. Но это не так. Россия стремится к тому, чтобы не было свободной и демократической Украины как таковой. Россия делает и будет делать все, чтобы дальше раскалывать Украину", – сказал BNS министр.
П. Климкин утверждает, что Украина уделяет все больше внимание своей европейской идентичности, большое влияние в этой сфере оказывает наследие Великого Княжества Литовского.
По словам министра, украинские власти намерены заботиться о том, чтобы растущая в Литве украинская община могла сохранять свое национальное своеобразие.
Кубилюс поборется за пост главы Совета Европы с кандидатами из трех стран (12)
Экс- премьеру Литвы и консерватору Андрюсу Кубилюсу...
Литовский политолог о портах на Балтике: это могло бы стать для Беларуси окном возможностей (17)
Александр Лукашенко заявил, что Беларуси нужно...
Карбаускис: отделения "крестьян" предлагают выдвигать в президенты Сквернялиса (7)
Отделения правящего Литовского союза крестьян и...
Климкин: цель России – потерпевшее крах Украинское государство (80)
Находящийся с визитом в Литве министр иностранных дел...
"Худший для нас": Транспортный комитет ЕП одобрил обязательный возврат грузовиков (35)
В четверг Транспортный комитет Европарламента,...
TOP новостей
Суд: Литва должна признавать однополые браки, заключенные за границей Департамент согласен - белорус получит вид на жительство (1)
В пятницу Конституционный суд (КС) Литвы заявил, что...
Политики Литвы придумали новый способ запрета курения на балконах (16)
Депутаты литовского парламента представят...
Налоговая инспекция Литвы сообщает об ошибке и просит проверить данные (4)
Некоторые налогоплательщики в Литве с опозданием...
Перед прощанием с директором главы Департамента тюрем устроили пир в роскошной усадьбе (20)
11 января выяснилось, что с поста уходит директор...
Индийцы не отступают: обещают создать в Рокишкисе тысячи рабочих мест (39)
Осенью индийские компании сообщили о крупных...