Эту информацию на конференции в 15min.lt подтвердил заместитель председателя социал-демократов Гедиминас Киркилас.

"Могу сказать, что мы убедили. Не то, чтобы убедили. Его округ - Алитус и Алитусский район, его отделения решили так: Алитусский район поддержал - надо остаться в коалиции, а город был против. Он поехал на консультацию и принял решение поддержать и остаться в составе коалиции", – сказал Киркилас.

В свою очередь сам Сабатаускас на вопрос DELFI, правда ли, что он подписал соглашение с фракцией "крестьян", это отрицал.

Кроме того, социал-демократ Альгирдас Сисас сказал DELFI, что Сабатаускас говорит правду, слова Сабатаускаса подтвердила и глава коммуникации соцдемов Эгле Самошкайте.

Ни с председателем фракции Андрюсом Палёнисом, ни с председателем партии Гинтаутасом Палуцкасом DELFI связаться не удалось.

Правда, 26 сентября Сабатаускас сообщил, что решил уйти с поста председателя парламентского комитета права и правопорядка. В среду на заседании комитета он намерен подать заявление об отставке.

4Я не одобряю решение совета партии о выходе из правящей коалиции, поскольку оно неаргументированное и несвоевременное. Но не зная, как его выполнять, слыша публичные заявления председателя о том, что все должны уйти, принял такое решение", – сказал 26 сентября Elta Сабатаускас.

DELFI напоминает, что 25 сентября фракция соцдемов решила продолжить сотрудничество с фракцией "крестьян".

За такое решение высказались 10 членов фракции, в их числе и Валентинас Букаускас от Партии труда, 4 голосовали против, 1 воздержался.

За коалицию голосовали Валентинас Букаускас, Гедиминас Киркилас, Андрюс Палёнис, Римантас Синкявичюс, Альгирдас Буткявичюс, Риманте Шалашявичюте, Ирена Шяулене, Юозас Бернатонис, Артурас Скарджюс и Антанас Винкус.

Против – Раса Будбергите, Раминта Поповене, Альгирдас Сисас и Юозас Олекас.

Это решение можно назвать действием против принятого в минувшие выходные решения совета партии.

"Фракция, руководствуясь уставом парламента, создает коалицию с фракцией "крестьян" для совместной деятельности. Подписали эту резолюцию, декларацию, 10 человек", – сказал Палуцкас.

По его словам, партии такое решение фракции не нравится.

"Не могу сказать, произойдет ли во фракции раскол, но это явное противостояние между советом и фракцией", – сказал глава соцдемов.