Лидер литовских социал-трудовиков Гедиминас Киркилас говорит, что, не соглашаясь оставить должности, председатель сейма Викторас Пранцкетис не понимает сложившейся ситуации.
Gediminas Kirkilas
© DELFI / Domantas Pipas

"Я не знаю, чем тут все закончится, потому что мне кажется очень странным, что председатель Сейма не понимает реальной ситуации. Так как он представляет себе, что он будет работать без поддержки каких-либо политических сил?" - сказал журналистам в сейме Г. Киркилас.

Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) в четверг подписали меморандум о правящей коалиции, в котором намечено, что должность спикера сейма получат социал-трудовики.

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Г. Киркилас упомянул, что В. Пранцкетис должен подать в отставку сам во избежание процедуры вынесения ему вотума недоверия в Сейме.

"Я не знаю, нужно ли до этого доходить (до вынесения вотума недоверия - ред.). Я считаю, что следует поступать цивилизованно и по-европейски", - сказал политик.

По его словам, отдавать второй по величине коалиционной партии пост главы Сейма - старая политическая традиция.

"Ничего личного тут нет", - сказал Г. Киркилас.

На вопрос, хотел ли бы он сам стать спикером, парламентарий ответил, что для него "это не какой-то приоритет или какая-то большая радость".

"Если партия предложит, не откажусь. Подумаем, с семьей надо посоветоваться", - сказал лидер социал-трудовиков.

Спикер пока отказывается уходить с должности. В. Пранкетис удивляется, почему позиция председателя Сейма включена в коалиционные переговоры, потому что "это уставная должность и эта должность избирается Сеймом", и по ней можно дискутировать в начале работы парламента.

Глава парламента цитировал Устав Сейма, что председатель Сейма избирается на четырехгодичный срок полномочий, а может быть освобожден от должности в конкретных случаях.

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