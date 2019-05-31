"Я не знаю, чем тут все закончится, потому что мне кажется очень странным, что председатель Сейма не понимает реальной ситуации. Так как он представляет себе, что он будет работать без поддержки каких-либо политических сил?" - сказал журналистам в сейме Г. Киркилас.

Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) в четверг подписали меморандум о правящей коалиции, в котором намечено, что должность спикера сейма получат социал-трудовики.

Г. Киркилас упомянул, что В. Пранцкетис должен подать в отставку сам во избежание процедуры вынесения ему вотума недоверия в Сейме.

"Я не знаю, нужно ли до этого доходить (до вынесения вотума недоверия - ред.). Я считаю, что следует поступать цивилизованно и по-европейски", - сказал политик.

По его словам, отдавать второй по величине коалиционной партии пост главы Сейма - старая политическая традиция.

"Ничего личного тут нет", - сказал Г. Киркилас.

На вопрос, хотел ли бы он сам стать спикером, парламентарий ответил, что для него "это не какой-то приоритет или какая-то большая радость".

"Если партия предложит, не откажусь. Подумаем, с семьей надо посоветоваться", - сказал лидер социал-трудовиков.

Спикер пока отказывается уходить с должности. В. Пранкетис удивляется, почему позиция председателя Сейма включена в коалиционные переговоры, потому что "это уставная должность и эта должность избирается Сеймом", и по ней можно дискутировать в начале работы парламента.

Глава парламента цитировал Устав Сейма, что председатель Сейма избирается на четырехгодичный срок полномочий, а может быть освобожден от должности в конкретных случаях.