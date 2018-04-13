Киркилас намекнул, кто может стать кандидатом в министры юстиции

Он не стал называть фамилию кандидата, однако упомянул, что это человек близкий их партии, который пока не стал ее членом.

"Это будет наш кандидат, но он не является членом партии. Возможно, станет, но мы этого не требуем. Профессиональные юристы обычно не хотят становиться членами партий, может, это и правильно", – сказал DELFI Киркилас.

Он упомянул, что кандидат обладает разносторонним опытом – работал в прокуратуре, адвокатом и преподавателем.

DELFI напоминает, что нового министра юстиции ищут после того, как с поста ушла Милда Вайнюте. Глава страны Даля Грибаускайте заявила, что Вайнюте не справляется с возложенными на нее обязательствами и "демонстрирует политическую недееспособность".

Так президент реагировала на заявление служащей Минюста Расы Казенене о том, что вице-министр Раймондас Бакшис в присутствии министра противился инициативе обращаться в правоохранительные ведомства в связи с материалами, собранными в Правенишской тюрьме. Бакшис эту информацию отрицал, но занимаемый пост покинул, указал BNS.

Киркилас заметил, что на следующей неделе его партия начнет переговоры о коалиции с правящими. Он надеется, что переговоры займут около недели.