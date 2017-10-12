Перед запланированным на субботу заседанием совета Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Г. Киркилас предложил не форсировать заседание совета, а также сказал, что все еще можно остановить и решение партсовета о выходе из коалиции, и соглашение фракции о дальнейшей поддержке "аграриев".
"Компромиссы возможны по содержанию и по времени. По времени компромисс самый простой. Кто заставляет форсировать это заседание совета? Сделать перерыв на месяц, мораторий. Это один компромисс. Другой компромисс по содержанию - можно отозвать заседание совета и мы можем отозвать свое решение, но сегодня государственные дела, есть правительство, есть бюджет", - сказал Г. Киркилас журналистам в четверг.
В конце сентября совет ЛСДП принял решение о выходе из коалиции с Литовским союзом крестьян и зеленых, но девять социал-демократов сейма против воли партии проголосовали за продолжение сотрудничества с "аграриями". Партийная комиссия по этике предлагает исключить их из партии, решение об этом примет партсовет, заседание которого состоится в субботу.
У "аграриев" в Сейме фракция из 56 парламентариев, членом партии также является не входящий по уставу Сейма ни в какую фракцию Викторас Пранцкетис. Поддержку коалиции еще декларируют два члена Партии труда, так что с учетом поддерживающих коалицию против воли партии социал-демократами общее число составляет 69.
Чтобы обеспечить правящее большинство, нужен 71 представитель в Сейме.
Киркилас: компромисс все еще возможен - мораторий на все
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