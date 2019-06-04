Эти три партии ждут присоединения к коалиции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС), однако она обещала дать ответ только в пятницу.
"Пока они не подтвердят, у нас не будет большинства. Ведь мы начали эти переговоры затем, чтобы иметь правительство большинства, а не нынешнее, которое, конечно, очень выгодно оппозиции, когда можно доставать карточки (для голосования - ред.), блокировать законы. (...) В таких условиях, особенно перед выборами, никакая правящая коалиция работать не может", - сказал Г. Киркилас журналистам после встречи с избранным президентом Гитанасом Науседой.
И все же политик выразил надежду, что договориться с ИАПЛ-СХС удастся, хотя и сказал, что имеется запасной план.
"У нас есть план Б, но говорить об этом рано, потому что это ухудшит условия наших переговоров", - сказал лидер "социал-трудовиков".
Если ИАПЛ - СХС в пятницу даст положительный ответ, то окончательно договориться о коалиции можно будет на следующей неделе.
И все же Г. Киркилас сказал, что "гарантий, что мы договоримся, нет". По его словам, переговорщики предлагают ИАПЛ - СХС такие же условия участия в большинстве, как и всем, с распределением постов соответственно численности фракций.
У Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), ЛСДТП и ПС в сейме 69 мандатов из 141, включая мандат председателя сейма. В случае присоединения ИАПЛ у такого большинства будет 77 голосов.
В меморандуме коалиции предусмотрено, что пост премьера и далее будет занимать Саулюс Сквернялис, а пост председателя сейма достается "социал-трудовикам", то есть нынешнего спикера Виктораса Пранцкетиса предстоит заменить.
По словам председателя "социал-трудовиков", С. Сквернялис по сути согласен с тем, чтобы его партия получила портфель министра социальной защиты и труда. В общей сложности ЛСДТП хочет получить три министерских портфеля.
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