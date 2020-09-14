Члены Сейма зарегистрировали проект резолюции с фамилиями. В "черный список" предлагается внести министра обороны Виктора Хренина, секретаря Совета по госбезопасности Андрея Равкова, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Александр Вольфовича, судей Белорусского Конституционного суда и прочих лиц.

В конце августа Литва ввела санкции в отношении 30-ти представителей минского режима, в том числе и в отношении главы Беларуси Александра Лукашенко, близких ему лиц за фальсификацию результатов президентских выборов и насилие в отношении протестующих.

Г. Киркилас подтвердил BNS, что в зарегистрированный проект внесены фамилии, которые были вписаны в предложенный ранее МИД список. В нем в целом было 118 фамилий, однако Министерство внутренних дел утвердило более короткий список. Это основывалось на желании согласовать санкции с Латвией и Эстонией.

Согласно проекту Г. Киркиласа и Г. Ландсбергиса, Сейм также должен обратиться с резолюцией к главам внешнеполитических служб, парламентам и правительствам с призывом "незамедлительно ввести санкции за насилие и репрессии, фальсификацию результатов выборов и прочие нарушения прав человека в отношении ответственных белорусских лиц и исполнителей, а если брутальные действия режима не прекратятся – постоянно расширять и усиливать санкции".

В проекте резолюции говорится, что "объявленный Литвой национальный список должностных лиц белорусского режима, которым запрещен въезд в Литву, является незавершенным и должен постоянно дополняться".

В Литве список санкций по предложению Министерства иностранных дел утверждает МВД.

Беларусь уже более месяца сотрясают протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен авторитарный лидер А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы фальсифицированными.

Возникшие массовые протесты в стране подавляются силой, Евросоюз рассматривает введение санкций за насилие и фальсификацию выборов в отношении ответственных представителей режима.