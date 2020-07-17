Парламентарии призвали правительство запретить въезд в Литву отвественным за репрессии лицами по так называемому закону Магнитского.

" (...) просим инициировать процедуры, необходимые для определения лиц, ответственных за преследование белорусской демократической оппозиции, независимых СМИ и активистов гражданского общества и организацию репрессий против них, а затем внести их в список лиц, которым запрещен въезд в Литовскую Республику", - написано в письме парламентариев, обращенном к министрам иностранных дел и внутренних дел.

Парламентарии считают, что таким шагом "Литва не только политическими заявлениями, но и конкретными действиями могла бы продемонстрировать жителям Беларуси и всему международному сообществу свою ясную позицию, что нельзя проявлять толерантность к нарушениям прав человека".

Власти Беларуси отказали нескольким соперникам президента Александра Лукашенко в участии в выборах 9 августа, после чего в стране прошли акции протеста, во время которых были задержаны сотни людей.