По словам Г. Киркиласа, сейчас будут вноситься дополнительные предложения по тексту соглашения с "аграриями" и в первый день сессии, в воскресенье, документ подписан не будет.

Заседание президиума, сказал Г. Киркилас, должно состояться в конце следующей недели.