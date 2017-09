По словам Г. Киркиласа, сейчас будут вноситься дополнительные предложения по тексту соглашения с "аграриями" и в первый день сессии, в воскресенье, документ подписан не будет. Заседание президиума, сказал Г. Киркилас, должно состояться в конце следующей недели.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.