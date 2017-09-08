Литовские социал-демократы без решения президиума партии не подпишут соглашение о сотрудничестве с "аграриями", сообщил журналистам после заседания правления Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) ее вице-председатель Гедиминас Киркилас.
Gediminas Kirkilas
© DELFI / Kiril Čachovskij

По словам Г. Киркиласа, сейчас будут вноситься дополнительные предложения по тексту соглашения с "аграриями" и в первый день сессии, в воскресенье, документ подписан не будет.

Заседание президиума, сказал Г. Киркилас, должно состояться в конце следующей недели.

BNS
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