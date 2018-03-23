Очевидно, что Грибаускайте, которой в следующем году исполнится 63 года, сидеть сложа руки не намерена.

"Она может претендовать на многие посты. И на пост президента ЕС, и на пост главы ЕК, поскольку на эти посты часто выбирают глав небольших стран. А по всем данным, их могут предлагать и членам новых стран ЕС. Кроме того, было ли такое в истории ЕС, чтобы высокий пост достался женщине. А может я ошибаюсь?" – рассуждал Кубилюс.

Он сказал, что важно и то, что Грибаускайте уже работала в ЕК, ее там знают.

"Нет смысла комментировать пересуды. Цель президента - концентрация на прямой работе, на решениях, в которых нуждается страна. Все остальное будет комментироваться после завершения срока полномочий", – сказали LRT.lt представители президента.

Кубилюс убежден, что у Литвы есть возможность бороться за высокий пост в ЕС на следующих выборах в Европарламент.

"Я думаю, что общими усилиями Литвы можно добиться, чтобы Грибаускайте заняла какой-либо из постов в ЕС. И это будет выгодно не только для нас, но и для Европы", – сказал Кубилюс.

Экс-премьер Гедиминас Киркилас заметил, что обычно бывшие президенты стран ЕС или премьер-министры назначались на пост генсека НАТО.

"Сейчас этот пост занимает Йенс Столтенберг (бывший премьер Норвегии – LRT.lt), срок его полномочий продлили еще на 4 года, поэтому Грибаускайте не может претендовать на него, а на более низких постах работают военные и эксперт", – сказал Киркилас, опровергая разговоры о том, что Грибаускайте может занять пост генсека НАТО.

По мнению Киркиласа, если Грибаускайте решит искать место в структурах ЕС, то реальная должность - это пост президента ЕС, который с 2014 г. занимает экс-премьер Польши Дональд Туск.

"Но не надо забывать, что уже давно говорят о снижении бюрократии в ЕС и планируют объединить должности президента ЕС и главы ЕК", – напомнил Киркилас.

Экс-глава МИД Литвы и представитель ЕС в Афганистане и России Вигаудас Ушацкас считает, что ЕС может оценить опыт работы Грибаускайте на посту главы Минфина Литвы и еврокомиссара.

Президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом году предложил ввести в ЕС должность министра финансов ЕС.

"Думаю, с учетом опыта Грибаускайте, она могла бы стать серьезным кандидатом на этот пост, поэтому Литве стоит заниматься лоббизмом в этой сфере", – заметил Ушацкас.

Еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис сказал, что первое заседание нового ЕП должно состояться в июле 2019 года. В августе ЕП отдыхает. В сентябре начнутся поиски нового главы ЕК. Кандидатов может предлагать любая партия ЕП.

"Грибаускайте могла бы добиваться этого поста, если бы правительство Литвы делегировало ее на пост еврокомиссара, а кандидатом от партий ЕП она не может стать, поскольку для этого ей надо участвовать в выборах в ЕП. А она в них точно не будет участвовать (время президентских выборов в Литве и выборов в ЕЛ совпадает), – сказал Андрюкайтис.

Он осторожно оценил возможность Грибаускайте претендовать на пост главы финансов ЕС и сказал, что вероятно в первую очередь на этот пост будут претендовать кандидаты Германии и Франции.

"У них, если появится такой пост, будут внеочередные возможности", – сказал Андрюкайтис.