"Имея в виду, что Kaspersky Lab не имеет никаких недостойных связей с каким-либо правительством, решение правительства Литвы для нас огорчительно", - говорится в заявлении компании.
"Компания, к сожалению, оказалась в центре геополитической борьбы, а это привело к обвинениям, для обоснования которых никакие достоверные доказательства предоставлены не были", - говорится в нём.
В сообщении, распространенном Министерством обороны Литвы, говорится, что Kaspersky Lab "создаёт потенциальную угрозу национальной безопасности страны", в ближайшее время управляющие информационными структурами и ресурсами государственной важности должны заменить это программное обеспечение на другое безопасное.
По словам вице-министра обороны Эдвинаса Кярзы, частный сектор также должен оценить возможные риски использования программного обеспечения.
Правительство США подозревает, что Kaspersky Lab сотрудничает с российскими разведслужбами, в сентябре Департамент обороны указал агентствам США, использующим Kaspersky, в течение 90 дней отказаться от этих программ и заменить их на другое программное обеспечение. Компания обжаловала это решение.
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