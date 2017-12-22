"Имея в виду, что Kaspersky Lab не имеет никаких недостойных связей с каким-либо правительством, решение правительства Литвы для нас огорчительно", - говорится в заявлении компании.

"Компания, к сожалению, оказалась в центре геополитической борьбы, а это привело к обвинениям, для обоснования которых никакие достоверные доказательства предоставлены не были", - говорится в нём.

В сообщении, распространенном Министерством обороны Литвы, говорится, что Kaspersky Lab "создаёт потенциальную угрозу национальной безопасности страны", в ближайшее время управляющие информационными структурами и ресурсами государственной важности должны заменить это программное обеспечение на другое безопасное.

По словам вице-министра обороны Эдвинаса Кярзы, частный сектор также должен оценить возможные риски использования программного обеспечения.

Правительство США подозревает, что Kaspersky Lab сотрудничает с российскими разведслужбами, в сентябре Департамент обороны указал агентствам США, использующим Kaspersky, в течение 90 дней отказаться от этих программ и заменить их на другое программное обеспечение. Компания обжаловала это решение.