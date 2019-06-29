Вашингтон на этой неделе попросил союзников по НАТО взвесить свои возможности в плане создания коалиции военно-морских сил для защиты международных торговых путей в регионе Персидского залива.
"Я считаю, что все усилия международного сообщества способствовали бы снижению риска, что сложно гарантировать с помощью какого-то одностороннего действия", – сказал Кароблис BNS в Клайпеде.
Он также выразил сомнения в связи с тем, что "у нас действительно есть мощности" для участия в создании такой коалиции, однако сказал, что рассмотрит полученную просьбу о выделении военных.
"Если это только морское измерение, то наши мощности находятся преимущественно в Балтийском море. Масштабы совершенно иные, поэтому естественно, что эти силы должны быть адекватными", – сказал министр обороны.
"Если бы это были просьбы конкретно к Литве и они были конкретно сформулированы соответственно нашим мощностям, то мы рассмотрели бы", – сказал он.
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