Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в четверг призвал политиков быстрее увеличивать расходы на оборону.
Raimundas Karoblis
© DELFI / Andrius Ufartas

Он говорил об этом после того, как выяснилось, что Литва рискует два года подряд не выполнять обязательство о выделении на оборону 2% внутреннего валового продукта (ВВП), хотя пообещала довести оборонные ассигнования до этого показателя еще в 2018 году.

Р. Кароблис, который участвует во встрече глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе, сказал, что Литве не следует каждый год балансировать у отметки 2% ВВП.

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По словам министра, увеличение оборонного бюджета необходимо, чтобы быстрее модернизировать армию.

"Нам нужно найти устойчивое решение и пути, как обеспечить увеличение финансирования", – сказал Р. Кароблис BNS.

"Это должен быть не только плюсик для НАТО, дальнейшая модернизация армии и ее наращивание, развитие мощностей нужны нам самим", – добавил он.

По словам министра, увеличение финансирования обороны также нужно для того, чтобы проводить в жизнь международные обязательства.

В этом году оборонный бюджет Литвы составляет 948 млн евро. Такая сумма была заложена с учетом того, что финансирование оборонной сферы достигнет 2,01% ВВП.

Однако в связи с увеличением экономических прогнозов в обнародованных на этой неделе подсчетах НАТО говорится, что Литва в этом году выделяет на оборону 1,98% ВВП.

Похожая ситуация имела место и в прошлом году. Чтобы оборонные ассигнования достигли 2% ВВП, правительство в конце года дополнительно выделило на оборону более 21,5 млн евро.

Однако не хватило даже этой дополнительной суммы – оборонные ассигнования в 2018 году составили 1,98% ВВП.

По словам Р. Кароблиса, в случае необходимости в этом году на оборону будут выделены дополнительные деньги, чтобы обязательство о 2% ВВП в этом году было выполнено.

Он сказал, что на переговорах о госбюджете 2020 года попросил увеличить финансирование обороны, но не раскрыл, на какую сумму.

"Цифры на переговорах – об увеличении. Конечно, оно не должно быть таким, как тогда, когда мы приближались к 2% ВВП и ежегодно выделяли по 150 млн евро дополнительно. (...) Увеличение все-таки должно быть устойчивым", – сказал министр обороны.

Парламентские политические партии, за исключением социал-демократов, договорились выделять на оборону до 2030 года 2,5% ВВП.

Министры обороны стран НАТО в Брюсселе обсудили прогресс стран-членов Альянса в деле увеличения оборонного финансирования.

Министры также договорились предпринять ответные оборонные меры против России, которая обвиняется в нарушении Соглашения о сокращении ракет средней дальности.

Р. Кароблис сказал, что производимое в России оружие средней дальности не представляет прямой угрозы для Литвы, так как Россия может достать до Литвы и ракетами малой дальности.

И все министр обороны утверждал, что и Литва, и союзники "должны видеть общую картину" и принимать дополнительные меры, связанные с обороной региона Балтийского моря.

"Нам и в дальнейшем следует готовиться к коллективной обороне, НАТО должно приспосабливаться, включая укрепление нашего региона во время учений и другие действия, которые мы сейчас планируем", – сказал министр.

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