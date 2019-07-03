Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, назначенная председателем Европейской комиссии, хорошо знает Литву и не питает иллюзий в отношении России, говорит министр обороны Литвы.
Ursula von der Leyen
© Reuters / Scanpix

По словам Раймундаса Кароблиса, политик продемонстрировала лидерство в решении Германии направить войска в Литву.

"Она достаточно хорошо знакома с Литвой. За два с половиной года моей работы, она совершила два визита к нам", - сказал BNS Кароблис во вторник вечером.

Статьи по теме:
Саммит ЕС выдвинул министра обороны ФРГ фон дер Ляйен на пост главы ЕК  (2)
Встреча лидеров ЕС о распределении важнейших постов продолжится во вторник  (10)

"Она знает, какова ситуация в Литве, у нас были общие истории с пропагандистскими атаками. Я думаю, что у неё нет никаких иллюзий по поводу России", - добавил министр.

По его словам, У. фон дер Ляйен также сделал всё, "насколько рамки коалиции позволили Германии лидировать в Европе и в области обороны", быть искренней и реалистичной в оценке ситуации общей европейской оборонной политики.

По словам Р.Кароблиса, немецкий министр также продемонстрировала способность находить компромиссы по вопросам, в которых мнения расходились.

Германия с 2017 года возглавляет батальон НАТО в Литве. Войска были отправлены в страны Балтии и Польшу для сдерживания России.

У. фон дер Ляйен ещё должен утвердить Европейский парламент.

Президент Литвы Даля Грибаускайте после саммита Европейского союза заявила, что "в Европейском парламенте будут различные реакции и дискуссии".

Она сказала, что немецкий политик на самой важной позиции в ЕС принесёт пользу Литве.

"Мы хорошо знаем министра обороны Германии, она благожелательно относится к Литве, и внесла большой вклад в появление возглавляемого Германией батальона", - сказала Д.Грибаускайте.

Статьи по теме:

Глава Европейского совета Туск предложил отдать пост председателя Еврокомиссии социалистам (1)

В воскресенье глава Европейского совета Дональд Туск...

Грибаускайте: пробуксовка переговоров о постах в ЕС может осложнить принятие решений (9)

Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля...

Политика

В Каунасе появится региональный центр кибербезопасности

В среду правительство Литвы рассмотрит меры по...

Литва присоединяется к Канадскому фонду поддержки реформ в Украине

Литва присоединяется к администрируемому Канадой...

Кароблис: Предлагаемый глава ЕК хорошо знает Литву и не питает иллюзий по поводу России (14)

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен,...

Глава МИД Литвы предложил Зеленскому провести конференцию о реформах Украины в Вильнюсе (31)

Находящийся в Канаде министр иностранных дел Литвы...

Министр культуры Литвы в Германии обсудит вопросы сотрудничества

Министр культуры Миндаугас Кветкаускас во вторник...

TOP новостей

Литва из-за засухи просит Беларусь помочь восстановить уровень реки Нерис (2)

Литва попросила Беларусь помочь восстановить уровень...

В Литве изменится порядок предоставления отпуска по уходу за ребенком для кого он может сократиться, и в каких случаях могут уменьшиться выплаты

После того, как в Люксембурге министры занятости и...

Служба по правам ребёнка за год получила около 30 000 сообщений

Служба защиты и усыновления прав детей сообщила в...

Кароблис: Предлагаемый глава ЕК хорошо знает Литву и не питает иллюзий по поводу России (14)

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен,...

Литва присоединяется к Канадскому фонду поддержки реформ в Украине

Литва присоединяется к администрируемому Канадой...