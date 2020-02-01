aA
31 января вечером состоялось заседание Совета Литовской партии крестьян и зеленых после которого лидер партии Рамунас Карбаускис объявил о своем уходе с поста старосты фракции и председателя парламентского комитета по культуре. Он подтвердил журналистам, что возглавит избирательный штаб. Журналисты интересовались, будет ли в списках кандидатов Грета Килдишене.
Ramūnas Karbauskis, Greta Kildišienė
Ramūnas Karbauskis, Greta Kildišienė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Он сказал, что не слышал о том, чтобы ее фамилия могла появиться в списке.

"Насколько я знаю, в отделениях такого решения не было, не планируют, выдвигать", – сказал Карбаускис.

DELFI напоминает, что Килдишене была депутатом с 14 ноября 2016 года до 25 января 2017 года. Она попала в парламент по списку ЛСКЗ.

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Кильдишене должна была декларировать сделку по покупке автомобиля (26)

Главная комиссия по служебной этике в среду приняла...

Кильдишене попросила Главизбирком аннулировать свой парламентский мандат (49)

Член Сейма Литвы , аграрий Грета Килдишене в...

Экс-парламентарий Килдишене больше не будет обжаловать решение комиссии по этике (6)

Экс-парламентарий из партии "крестьян" Грета Килдишене...

Карбаускис: Килдишене покидает партию (33)

После встречи руководства Партии крестьян и зеленых и...

Карбаускис пояснил встречу с Килдишене (8)

14 июля гостем редакцию DELFI стал лидер Литовского союза...

Экс-депутат Грета Килдишене написала книгу о себе (17)

В конце этой недели на прилавках книжных магазинов...

Килдишене возглавила компанию своей матери (4)

23 февраля в Центре реестра зарегистрирован новый...

Фамилии Килдишене в числе руководителей "крестьян" больше нет (18)

В структуре руководства Литовского союза крестьян и...

TOP новостей

Aušra Bytautienė

Время в Литве меняется: на пенсию уходить не придется

Еврокомиссия представила выразительную новость для...

В Каунасской клинической больнице наблюдают пациента, контактировавшего с китайцами (24)

В Каунасской клинической больнице находится 28-летний...

МИД Литвы сообщил, что делать литовцам, находящимся в Китае (1)

Министерство иностранных дел Литвы после того, как...

Дождь принесет в Литву теплую погоду

В Литву одна за другой приходят зоны дождя. В субботу...

Sakuros ir narcizai Vijūnėlės parke Sakuros ir narcizai Vijūnėlės parke

В парке Виюнеле цвели сакуры и растут нарциссы

В Друскининкай , в парке Виюнеле, где ежегодно проводят...