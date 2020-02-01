Он сказал, что не слышал о том, чтобы ее фамилия могла появиться в списке.

"Насколько я знаю, в отделениях такого решения не было, не планируют, выдвигать", – сказал Карбаускис.

DELFI напоминает, что Килдишене была депутатом с 14 ноября 2016 года до 25 января 2017 года. Она попала в парламент по списку ЛСКЗ.