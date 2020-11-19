По мнению "крестьян", такое решение Карбаускис и крупнейшая оппозиционная фракция приняли "в знак неодобрения и протеста против действий руководства и большинства Сейма, которые отказали крупнейшей оппозиционной фракции в участии в управлении Сеймом".
"Еще утром фракция сообщила, что отказывается участвовать в дальнейшем политическом фарсе, который создают потерявшие доверие фракции руководители Сейма и правящее большинство. Карбаускис вручит заявление Главной избирательной комиссии на ближайшем заседании этой комиссии", - сказано в заявлении партии.
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