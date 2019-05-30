Карбаускис за неделю надеется договориться о коалиции

Глава Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунас Карбаускис надеется, что начинающиеся в четверг переговоры о правящей коалиции продлятся неделю.
Rima Baškienė, Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Сегодня они начинаются, формат – переговорные группы, они встречаются, и я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут новости", – сказал журналистам в четверг в сейме Р. Карбаускис.

Премьер Саулюс Сквернялис, в свою очередь, сказал, что переговоры проходят и между лидерами партий.

"Переговоры начались, я считаю, что они будут успешными и быстрыми", – сказал он.

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С. Сквернялис сказал, что сам участвует в этих переговорах. Он также отметил, что пока преждевременно говорить о том, какие министры могли бы остаться работать, а какие - нет. Работа министров не будет основным критерием в решении их судьбы.

"Если в коалиции решат, что сферы ответственности перераспределяются, и это политические силы, которые возможно вливаются в коалицию, естественно, что на ту сферу ответственности они предложат кандидата, чтобы он мог возглавлять то или иное министерство", – сказал С. Сквернялис.

По его словам, красной линией на переговорах является "финансовый популизм и формирование полностью неприемлемых политических установок, которые полностью расходятся с правительственной программой".

"Крестьяне" сформировали и переговорную группу более низкого уровня по вопросам расширения коалиции.

Р. Карбаускис сказал, что пока еще не может сказать, когда точно "переговорные группы смогут говорить о плане работ по правительственной программе".

"По нашему убеждению, правительственную программу менять не следует, просто план работ можно пересмотреть. Я очень надеюсь, что недели нам хватит", – сказал лидер ЛСКЗ.

По словам Р. Карбаускиса, в четверг должны начаться переговоры с Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП), ожидается, что "Порядок и справедливость", Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей присоединяться в пятницу.

"Физически встречаются сегодня, уже начнется обсуждение с ЛСДТП, и я очень надеюсь, что и "Порядок и справедливость", а у Избирательной акции поляков сегодня очень много мероприятий, и практически, их председатель физически не может присоединиться к этим событиям, но надеюсь, что завтра присоединиться", – сказал лидер "крестьян".

После президентских выборов "крестьяне" заявили, что начинают переговоры о расширенной правящей коалиции. Социал-трудовики, партия "Порядок и справедливость" во вторник сообщили об остановке действовавших до сих пор коалиционных соглашений с "крестьянами".

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