Поэтому, уверяет он, разговоры о "нестабильности и еще что-то надо забыть, если понимаешь, что и ведущая оппозиционная партия, и Габриэлюс Ландсбергис, и лидер социал-демократов, видно, знали, чего хотели, и ясно координировали свои шаги". Однако лидер консерваторов Ландсбергис считает это "бредом" и говорит, что кашу заварили сами правящие.

"Сегодня утром на одном из порталов появилась публикация о том, что, вероятно, все идет к досрочным парламентским выборам, она вероятно была подготовлена заранее, поскольку появилась еще до объявления фракцией соцдемов решения о коалиции с "крестьянами", - сказал LRT Карбаускис. Поэтому, уверяет он, разговоры о "нестабильности и еще что-то надо забыть, если понимаешь, что и ведущая оппозиционная партия, и Габриэлюс Ландсбергис, и лидер социал-демократов, видно, знали, чего хотели, и ясно координировали свои шаги".

"Мы ясно заявляет - основной целью были досрочные парламентские выборы, дестабилизация ситуации. Я вижу сценарий, о котором писал Delfi. И заявления президента о том, что правительство должно проверить, доверяет ли ему парламент, прозвучали в таком контексте, что большинства нет, значит, надо отправить в отставку парламент, если он сам не голосует по решению о недоверии правительству. Это сценарий", – сказал Карбаускис, отвечая на вопрос, видит ли он тут заговор.

Он заметил, что это ни хорошо и ни плохо – это нормальная политическая деятельность: "Это даже не обвинение. Просто называем, кто, чего добивается. И если будут попытки отрицать это, надо читать публикации, не нами созданные. Видно, их создают политологи, консультирующие эти партии. Мы видели две публикации одновременно. Одна о досрочных выборах, другая – о решении соцдемов остаться в коалиции".

На вопрос, кто, по его мнению, руководит этим сценарием, Карбаускис ответил, что надо смотреть, кому это выгодно, т.е. это те, кто надеется на победу на выборах.

"Для меня это как прочтение Рамунасом нескольких страниц волшебной сказки. Даже не знаю, как реагировать. Наверное, надо спрашивать у тех журналистов, которые готовили упомянутые публикации и которых Рамунас обвинил в работе на политические партии. Не знаю, появляется такое неуважительное слово, но лишь оно подходит к данной ситуации, – это бред. И люди иногда говорят такое в силу нескольких причин. Из-за перенапряжения или из-за наличия личных проблем", – сказал Ландсбергис.

По его словам, реальная ситуация такова, что в Литве нет нормально работающего большинства, и неизвестно, что будет дальше – заставит ли Гинтаутас Палуцкас депутатов уйти из партии или сам покинет пост главы партии.

"Очевидно, что в государстве нет стабильности. И скрываться, прятаться за других, будто кто-то сценарии создает.... Мне кажется совершенно ясным, что последовательно идут к такой ситуации. Шли сами правящие со своими заявлениями, когда Палуцкаса называли разными некрасивыми словами, и Сквернялис постоянно это делал", – заметил Ландсбергис.

Очевидно, что делали то, что накалило ситуацию: "Сами это создали, сами в такой ситуации оказались, а сейчас ищут виновных. Это уже смешно – когда, наконец, уже возьмут на себя ответственность за эту кашу, которую сами заварили".

Основной вопрос, по мнению Ландсбергиса, – есть или в правительстве и парламенте люди, с которыми можно сесть за стол переговоров и говорить о важнейших работах. "Можем ли мы последовательно и серьезно говорить о налоговой реформе? Обо всех законах, которые надо менять? Есть ли люди, которые хотят не драться за каждый пост или постик, а разработать план работ, чтобы голосовать. Пока я этого не вижу. Вижу только поле брани и дым над ним", – сказал Ландсбергис.