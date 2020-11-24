"Наша фракция, я на это очень надеюсь, вся будет голосовать против, это нормальный шаг оппозиции. Про другие оппозиционные фракции я ничего не могу сказать, они будут решать сегодня утром, было бы логично, если бы большинство голосовало против", – сказал в интервью LRT Карбаускис.

По его словам, "если оппозиция не проголосует за Шимоните, то ее кандидатура не будет утверждена" .

Лидер "крестьян" заверил, что это решение не связано с разногласиями с парламентским большинством в вопросе формирования руководства Сейма, после чего "крестьяне" остались без поста вице-спикера.

"Действие любой по-настоящему оппозиционной партии – голосование против программы правительства, против кандидата на пост премьер-министра, ведь очевидно, что все упирается в личность, а потом в программу", – сказал Карбаускис.

"Когда Лукас Савицкас претендовал на пост министра экономики и инноваций, президент сказал, что у него нет опыта и необходимого образования. Так сейчас наверное у половины кандидатов нет ничего похожего на компетентность и опыт Лукаса", – сказал Карбаускис.

Во вторник парламент Литвы будет голосовать по кандидатуре Шимоните на пост премьер-министра.

Карбаускис заявил об уходе из парламента. Он надеется, что такой его шаг "поможет восстановить права "крестьян" как оппозиционной фракции".

Кандидатуру Шимоните на пост премьер-министра предлагает правоцентристская коалиция, которую создали консерваторы, Движение либералов и Союз свободы. У них в парламенте есть 73 мандата из 141.

Премьера утверждают в ходе открытого голосования большинством голосов.