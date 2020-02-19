aA
Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис сказал, что премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 6 марта сделает заявление о своей дальнейшей политической карьере.
Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis
Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я думаю, (Сквернялис скажет) в ближайшее время. Я надеюсь, что ответ будет до 6 марта, он скажет, будет ли участвовать в выборах. Как я понимаю, ответ должен быть положительным. Он в свое время сказал: если выздоровеет – будет участвовать в выборах. Рейтинг кандидатов составим в июле. Тогда станет ясно, кто будет первым, а кто вторым", – сказал Žinių radijаs Карбаускис.

по словам политика, было бы логично, если бы список возглавил Сквернялис, поскольку его рейтинг самый высокий.

Напомним, что в начале февраля Карбаускис сказал, что список ЛСКЗ на парламентских выборах должен возглавить Сквернялис. Сам премьер сказал, что если решит участвовать в выборах, то будет выступать за "крестьян".

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Премьер Литвы взял двухнедельный отпуск (5)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис с понедельника ушел...

Премьер-министр о решении по Савицкасу: этот кандидат не вызывал ни у кого сомнений (8)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Премьер-министр Литвы: моя жена - непубличное лицо (28)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не объясняет...

TOP новостей

Охота элиты в Литве окутана тайной: скрытые факты попахивают скандалом (67)

"Это дело води одного человека, может, министра или...

Мобильные радары как на ладони: карта радаров на всей территории Литвы (7)

В Литве стали устанавливать новые мобильные радары,...

Prabangus būstas Gedimino prospekte Prabangus būstas Ąžuolų terasose Prabangus būstas Vingrių 12 Prabangus būstas Vingrių 12

Самые дорогие квартиры в Литве: их покупают без ипотеки (3)

Один из основных факторов, которые учитывают при...

В доме Зуокасов произошел конфликт, пришлось вмешаться полиции (3)

В дом Зуокасов 18 февраля приезжала полиция. Между...

Печально прославившийся полицейский извинился перед девушкой: я против насилия в любом проявлении (32)

Полицейский Ливиюс С., который 18 февраля в Instagram...

|Maža didelių žinių kaina