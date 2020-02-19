"Я думаю, (Сквернялис скажет) в ближайшее время. Я надеюсь, что ответ будет до 6 марта, он скажет, будет ли участвовать в выборах. Как я понимаю, ответ должен быть положительным. Он в свое время сказал: если выздоровеет – будет участвовать в выборах. Рейтинг кандидатов составим в июле. Тогда станет ясно, кто будет первым, а кто вторым", – сказал Žinių radijаs Карбаускис.
по словам политика, было бы логично, если бы список возглавил Сквернялис, поскольку его рейтинг самый высокий.
Напомним, что в начале февраля Карбаускис сказал, что список ЛСКЗ на парламентских выборах должен возглавить Сквернялис. Сам премьер сказал, что если решит участвовать в выборах, то будет выступать за "крестьян".
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