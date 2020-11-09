"В этом договоре нет речи о том, какой будет Литва", – сказал BNS политик в понедельник.

По его словам, документ настолько абстрактен, что основную его часть, за исключением раздела, в котором перечисляются позиции, по которым партии расходятся, подписали бы и "аграрии", и любая другая партия.

"Из этого нельзя судить, что будет завтра", – отметил Р. Карбаускис.

Невзирая на это, он отметил, что очень ждет, когда будет сформирована новая власть, обещает, что возглавляемые им "аграрии" будут голосовать за кандидатуру лидера либерального движения Виктории Чмилите-Нельсен на пост председателя Сейма, если ее выдвинут на эту должность.

"Несомненно, мы не хотим начинать работу Сейма в ситуации, когда предлагается один спикер Сейма, он не набирает голосов, потом предлагается другой спикер, и начинается такой беспорядок. Мы действительно будем голосовать за В. Чмилите-Нельсен, и если это будет в их коалиционном соглашении, я не сомневаюсь, что она станет председателем Сейма, даже если за нее не будет голосовать Партия свободы и часть консерваторов", – сказал Р. Карбаускис BNS в понедельник.

Он также сказал, что не будет добиваться поста вице-спикера Сейма как представитель крупнейшей оппозиционной фракции.

Р. Карбаускис считает, что правительству правых будет сложно работать уже лишь потому, что нынешнее правительство оставляет высоко поднятую планку.

"На самом деле положение очень сложное, за эти четыре года планка власти была поднята очень высоко. Пропаганда, которая в течение четырех лет была направлена против нас, унижала нас, подтрунивала, но никогда не говорила, как поступать иначе. Пришло время сказать, а как делать иначе", – сказал он.

Р. Карбаускис отметил, что, работая в оппозиции, "аграрии" сформируют свой теневой кабинет министров и подготовят правительственную программу.

На последних парламентских выборах правящий Союз "крестьян" и "зеленых" ("аграриев") получил 32 мандата. В Сейме нового созыва они будут крупнейшей оппозиционной фракцией.